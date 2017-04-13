Відлік до «Євробачення»: готовність МВЦ, квитки, ремонт «Лівобережної»

До першого півфіналу пісенного конкурсу «Євробачення», який пройде у Києві, залишається менше ніж місяць. Радіо Свобода з’ясовує готовність міста за низкою категорій: сцена, трибуни, квитки, благоустрій Міжнародного виставкового центру. А про прозорість закупівель, графік ремонтів, безпеку, «сухий закон» на час концерту та ризики від недопуску російської конкурсантки читайте у продовженні – 14 квітня.

Сцена, трибуни

Вже 7 травня Міжнародний виставковий центр (МВЦ) на лівому березі Дніпра прийме фанатів «Євробачення» у першому півфіналі. Зараз ведеться активна підготовка, говорить виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак.

30 квітня починається тиждень «Євробачення»

«30 квітня починається тиждень «Євробачення». Ми рухаємось за графіком. Як і у будь-якому підготовчо-виробничому процесі є у певних сегментах відставання – вони вимірюються годинами. Десь іде перевищення графіку. Загалом графік достатньо інтенсивний», – говорить Грицак у коментарі Радіо Свобода.

11 квітня організатори провели екскурсію виставковим центром та розповіли, яку картинку глядачі мають побачити вже у травні. Відомо, що сцена буде заввишки 14 метрів, завширшки 70 метрів і простягатиметься на глибину 28 метрів – це приблизно половина футбольного поля. Для того, щоби освітлити цю площу встановлять майже дві тисячі приладів. Потрібні відеоелементи вже на своїх місцях, наступна на черзі – піротехніка навколо сцени.

«Його приміщення прийматиме близько 1500 акредитованих журналістів та 500 акредитованих фанів», – говорив директор з виробництва «Євробачення-2017» Ола Мельциг в рамках екскурсії павільйоном 11 квітня.

Відео із середини МВЦ, вигляд майбутньої сцени

Навпроти сцени на трибунах вже монтують обладнання для грінруму – саме туди учасники приходитимуть після виступів. Паралельно встановлюють конструкції глядацьких трибун та готують перший павільйон, де через два тижні запрацює прес-центр.

«Дуже потужні технології: великий екран – 70 метрів на 11 метрів, близько 1900 світлових приборів динамічних, які даватимуть якісну телевізійну картинку. Ми у цьому впевнені. Також про це говорять міжнародні фахівці, і Європейська мовна спілка задоволена щодо якості виробництва», – розповідає Грицак.

Про підготовку МВЦ

Глядацькі трибуни збирають «по частинах» – необхідні 7 тисяч крісел позичили у львівського стадіону, який зводили 6 років тому до «Євро-2012». Київ має повернути їх через два тижні після конкурсу, заплативши за оренду півмільйона гривень.

У двох секторах передбачено по 25 спеціальних місць для людей з інвалідністю та місця для супроводжуючих. Очікується, що під’їзд до них оснастять пандусами.

Для проведення «Євробачення» нечасто обирали такі майданчики, як Міжнародний виставковий центр, адже це – фактично «пуста коробка, яку потрібно повністю забудовувати», говорить Павло Грицак.

Квитки

Першу партію квитків на «Євробачення» почали продавати 14 лютого, вони коштували від 8 євро до 500 євро. Ті квитки на фінал розкупили через 15 хвилин після старту продажів.

Тоді ж попередня команда організаторів сигналізувала про проблеми навколо квитків на концерт. Колишній виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Олександр Харебін заявляв, що квитки надійшли у продаж тоді, коли розсадка трибун ще не була затверджена, а договору з компанією, яка має будувати залу, також не було. Павло Грицак тоді заявляв, що це «нормальна практика», коли є затверджена схема, де чітко вказані всі місця, і за цією схемою проводиться обрахунок.

Зараз із продажем квитків та розсадкою проблем немає, заявив Грицак Радіо Свобода.

«Об’єктивно, це одна із найменших арен «Євробачення» за останні роки. Відповідно, досить суттєвий попит на квитки. Квитки на основні події майже вже розпродані. Це стосується фіналу і півфіналу», – сказав Грицак.

Вигляд фан-зони

Всього продано близько 30 тисяч квитків на майже 40 мільйонів гривень. План по надходженнях майже виконано – загалом на цьому планують заробити 44 мільйони, додає він.

«Квитки продаються дуже гарно, в основному на гранд-фінал, денний фінал та вечірній фінал та 2 півфінали, що будуть йти в прямому ефірі. Ці п’ять шоу мають надзвичайний попит. Коли надійшла партія квитків, приблизно 2,5 тисячі, до фан-зони – за лічений час вони були розпродані. Близько 19 тисяч квитків заброньовані для країн-учасників, партнерів та спонсорів. І близько 21 тисяча ще є у продажу чи надійдуть у продаж», – повідомляв 11 квітня Дмитро Феліксов – директор Concert.ua, що є офіційним квитковим партнером «Євробачення».

Ще залишається достатньо квитків для охочих відвідати репетиції – ціни на шоу починаються від 200 гривень. На ключові концерти вартість вища – вони сягають 16 тисяч гривень на гранд-фінал.

Прихильники «Євробачення» скаржаться одне одному в соцмережах, що на квитках спекулюють перекупщики, штучно завищуючи ажіотаж на дорожчі квитки.

Благоустрій, МАФи, ілюмінація

Київська влада обіцяла вичистити й модернізувати територію МВЦ та поблизу нього, і всі процеси рухаються за графіком, говорить член оргкомітету «Євробачення-2017», депутат Київської міськради (округ №48 Дніпровського району, де й відбуватиметься конкурс) Олег Петровець.

Пост від 3 квітня

Уже на фінальних етапах благоустрій територій навколо МВЦ: облагороджують зелені зони, пішохідні доріжки і під’їзди, розповідає він.

«Уже переклався асфальт на магістралях, завершується укладення плитки з заміною бордюру повністю. Поприбирались у інші місця незаконні, уже демонтовані МАФи на «Лівобережній». Оптимізована схема розміщення МАФів», – розповідає Петровець у коментарі Радіо Свобода.

Кілька будівельних компаній, із якими місто знайшло компроміс у питанні незаконної забудови, за власний кошт завершують облаштування частини Русанівської набережної.

«Ділянка між забудовами, Католицьким собором і водою змінилась зараз до невпізнаваності», – говорить Петровець.

Також перенесли зупинки поблизу «Лівобережної» і завершується ремонт, власне, станції метро, на який виділили 25 мільйонів гривень, говорить Петровець.

Зауваження щодо недоліків ремонту були справедливі, але українці не розібрались: ремонт вестибюля ще не завершено, і косметичні зміни вноситимуться аж до 1 травня, коли об’єкт і мають здати, говорить він.

«Ремонт вестибюля проводився до тих пір, поки можна було пустити туди пасажирів, які спокійно могли би ходити. А кінцеві роботи уже би доточувались у нічний час, коли пасажирів було би менше або коли взагалі немає і закрите метро», – говорить депутат міськради.

Стіну недобудованого «Нафтогазу», паркан навколо якого підприємство уже привело до ладу, мають до 1 травня вкрити брендованими полотнами, на які проектором транслюватиметься «Євробачення».

А ще трохи згодом розмістять знаки навігації, що уже виготовлені, говорить депутат міськради.

«Всі таблички на зупинках будуть встановлюватись безпосередньо за тиждень, за кілька днів до першого травня, коли вже буде наплив туристів», – пояснює Петровець.

Інспекція аеропортів

На тлі злагодженої роботи є і певні «слабкі ланки» у підготовці, додає він. Найбільше проблем – із демонтажем МАФів, які намагаються переносити силами власників-підприємців. Дехто з них опирається і гальмує процес, говорить депутат.

«На жаль, треба буде вживати радикальніших заходів. Щоби ті МАФи прибрати. Зокрема, я кажу про два МАФи навпроти ТЦ «Комода», які досі там є. З ними проблема, бо вони громіздкі», – резюмує Петровець.

Конкурс «Євробачення-2017» відбудеться у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) біля станції метро «Лівобережна». Півфінали – 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Вже відомо, що фан-зони будуть розміщені у парку Шевченка та Маріїнському парку. Євромістечко розміститься на Хрещатику. Євроклуб – у бізнес-центрі «Парковий». Цього року Україну представлятиме гурт O.Torvald з піснею «Time».