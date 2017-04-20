Санкції – єдиний спосіб утримати Путіна за столом переговорів, а танки Росії – якнайдалі від Європи (світова преса)

Доки бачення Білого дому щодо майбутнього вирішення конфлікту на Донбасі залишається розмитим, Росія поступово поглинає цей регіон, роблять висновок кореспонденти Bloomberg. Тим часом редактор Guardian зауважує, що британським політикам стає дедалі більш зрозуміло, що не слід очікувати потепління у стосунках між Москвою та Вашингтоном і що останні події у Сирії – явне цьому підтвердження.

У столиці Литви, 63% громадян якої висловлюються за підтримку України, діє так званий «Синьо-жовтий рух», який допомагає українським урядовим військам у боротьбі з проросійськими бойовиками, постачаючи на фронт окуляри нічного бачення, шоломи, бронежилети і оптичні приціли, а дітям зруйнованих у результаті бойових дій населених пунктів – різнокольорових плюшевих ведмедів. Про це повідомляє новинна агенція Associated Press.

«Якщо ми не допоможемо зупинити росіян в Україні, вони врешті до нас дістануться», – каже шведський волонтер, який керує процесом доставки речей до місця призначення.

«Українці дуже тішаться, коли ми приїжджаємо. Навіть коли ми привозимо не так вже й багато речей, вони вдячні не лише за них, а й просто за увагу», – додає його товариш.

Автор матеріалу звертає увагу на помітну підтримку громадськості: останній благодійний концерт зібрав 110 тисяч євро. Допомагає і литовський уряд. Як зазначає литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус, Україна отримала від Литви 8,5 мільйонів євро.

«Спільне історичне минуле зміцнює зв’язок між литовцями та українцями. Ми об’єднані спільною боротьбою за незалежність і однаковими випробуваннями. Ми будемо допомагати Україні стати європейською країною, що процвітає, – це мета усього західного світу», – запевнив урядовець.

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс також сказав Associated Press, що для Литви підтримка України є проявом солідарності і що під час його переговорів з українською стороною у січні цього року «та запевнила, що за потреби надала б таку ж підтримку Литві».

«Литовські волонтери доставляють допомогу на передову, щоб допомогти українським бійцям у боротьбі з проросійськими сепаратистами»

З огляду на відсутність чіткого сигналу з боку США Володимир Путін тихцем перебирає контроль над східними територіями України, поховавши надію на виконання мирної угоди і забезпечення умов, необхідних для скасування санкцій, йдеться у статті Bloomberg.

Реальна стратегія Кремля щодо України – відокремити Донбас через поступову інтеграцію з Росією, розповіли авторам статті три джерела, близькі до керівництва в Москві. Між тим, жодних планів щодо визнання чи анексії територій у нього немає.

В матеріалі зазначається, що Росія використовує блокаду, що її провадять українські активісти, як політичне прикриття, щоб перебрати на себе ключові економічні зв'язки з сепаратистськими зонами. Ті пішли назустріч, зокрема, визнавши рубль своєю офіційною валютою.

Кремль також сподівається спростити процедуру отримання російських паспортів для близько двох мільйонів жителів цих регіонів, що суттєво ускладнить для України процес повернення територій, нагадують автори статті та зазначають, що Білий дім тим часом не демонструє якоїсь чіткої позиції щодо цієї ситуації і, схоже, більше зосереджений на інших міжнародних питаннях – таких як Сирія та Північна Корея, тож Мінські угоди усе більше заходять у глухий кут.

«Опоненти всередині країни перешкоджають Порошенкові надати широку автономію бунтівним регіонам, як цього вимагають мирні угоди. Тим часом два інших спірних зобов’язання – про повне припинення вогню і повернення прикордонних районів українському керівництву – так само незмінно залишаються невиконаними», – резюмують автори матеріалу.

«Путін потай відокремлює бунтівні регіони України, доки США базікають»

Видання Guardian пише про заклик українського президента Петра Порошенка не скасовувати санкції проти Росії, що, за його словами,є єдиним способом утримати президента Росії Володимира Путіна за столом переговорів, а танки Росії – якнайдалі від Європи.

Виступаючи з промовою в аналітичному центрі Chatham House Петро Порошенко заявив, що Росія не лише порушує світовий порядок, а й «намагається створити альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей».

В матеріалі мовиться, що Велика Британія усе більше переконується в тому, що адміністрація президента США Дональда Трампа не має наміру зав'язувати нові двосторонні відносини з Росією, і буде хіба активніше втручатися в ситуацію у Сирії, щоб чинити опір підтриманому Москвою президенту Башару аль-Асаду.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що військовий напад Трампа на сирійські військові літаки два тижні тому був «виразним повідомленням про те, що епоха, коли варварство Асада сприймалося з пасивністю і бездіяльністю, нарешті добігає кінця».