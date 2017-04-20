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Школьникам временно неподконтрольных Украине территорий поступить в украинские университеты стало легче. Теперь у таких абитуриентов два варианта: или обычная система (сдать внешнее независимое оценивание), или же по упрощенной – для этого не нужен сертификат ВНО и аттестаты украинского образца. Всего лишь стоит обратиться в образовательные центры «Донбасс-Украина». Абитуриенты, которые решат поступать по упрощенной системе, все равно могут претендовать на бюджетные места. А тем, кто имеет статус временно перемещенных лиц, и поступает на контрактной основе, государство выделяет льготный долгосрочный кредит.

Вы живете в Луганской или Донецкой области? Хотите поступить в украинский университет, но закончили школу на территории, подконтрольной группировке «ДНР» или «ЛНР»? Готовы сдать внешнее независимое оценивание, но не знаете, примут ли вас без паспорта? Оставьте свои страхи и вперед к мечте. Для начала определитесь, собираетесь вы сдавать внешнее независимое оценивание или нет.

Поступление с ВНО

Итак, вы выбрали первый вариант. В таком случае, нужно обязательно получить свидетельство об окончании среднего образования украинского образца. Для этого выберите школу, которая находится на подконтрольной Украине территории. Полный перечень можно посмотреть на сайте Министерства образования и науки Украины – для дистанционного обучения, для экстерната, а также на сайтах конкретно для Донецкой области и Луганской.

После этого родители пишут заявление на имя директора школы с просьбой о вашем зачислении на обучение дистанционно. Обязательно додайте копии свидетельства о рождении и всех документов про образование. Письмо можно отправить как по электронной почте, так и обычной, до конца учебного года.

Теперь готовьтесь к сдаче итоговой аттестации. Здесь поможет сайт dostupnaosvita.com.ua, где собраны все лекции, видеоматериалы, тесты, которые пригодятся.

В конце учебного года в школе, куда вас зачислили на дистанционное обучение, сдаете итоговую аттестацию и годовое оценивание, как за 9-й класс (украинский язык и литература, история и география Украины, правоведение), так и за 11-й. После этого вы получаете документ об образовании государственного образца.

Правила сдачи ВНО в 2017 году

Остается только сдать внешнее независимое оценивание. Выберите предметы, которые будете сдавать, но не больше четырех. Обязательные предметы ­– украинский язык и литература, история Украины или математика. Далее на выбор: биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, русский и французский языки. Результаты ВНО по трем выбранным предметам во время регистрации, будут засчитаны, как оценки за государственную итоговую аттестацию.

Для регистрации на ВНО вам понадобится копия паспорта, две фотографии 3х4 сантиметра, а также регистрационная карточка, которую можно заполнить самостоятельно на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Паспорт не нужен!

Основная сессия ВНО продлится с 23 мая по 16 июня. Дополнительная – с 3 по 12 июля. Абитуриенты, которые живут на неподконтрольной территории, могут подать документы на прохождение ВНО с 3 по 20 мая. В таком случае, нужно ко всему перечню документов еще добавить заявление с просьбой пройти ВНО именно в дополнительной сессии.

Поступление без ВНО

Если вы решили поступать в украинский университет без сдачи внешнего независимого оценивания, то стоит обратиться в образовательные центры «Донбасс-Украина». 26 таких центров будут работать с 19 июня по 30 сентября в Киеве, Бахмуте, Виннице, Днепре, Краматорске, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Сумах, Славянске, Харькове и Торецке. В выбранный образовательный центр подаете заявление и образовательную декларацию о завершении получения образования, на временно неподконтрольной Украине территории.

После чего сдаете государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины. А также один вступительный экзамен по дисциплине, который определяется ВУЗом в зависимости от выбора специальности, или же пройти творческий конкурс.

Абитуриенты, поступающие в университеты по упрощенной системе, также могут претендовать на обучение на бюджетной основе. Документы нужно подать не позже 12:00 7 августа. На контрактной основе – не позже 30 сентября.

Если у абитуриента есть статус временно-перемещенных лиц и он обучаются на бюджетной основе, ему предоставляются бесплатно учебники, а также выплачивается социальная стипендия. Если такой абитуриент зачислен на контрактную основу, то государство выделяет льготный долгосрочный кредит.

Эфир полностью:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)