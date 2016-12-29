Нацбанк монетизував ОВДП для «Приватбанку»

Національний банк України в рамках оздоровлення «Приватбанку» монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном, купив ОВДП на суму 25,8 мільярда гривень.

«Кошти, які «Приватбанк» отримав від продажу ОВДП Нацбанку, були здебільшого спрямовані на погашення заборгованості банку перед Національним банком за кредитами рефінансування. Вчора після монетизації «Приватбанк» вже погасив цю заборгованість перед регулятором», – йдеться в повідомлення.



Відтак кошти від монетизація ОВДП для «Приватбанку» не будуть спрямовані на покриття відтоків за депозитами з банку і не матимуть значного впливу на валютний ринок та рівень інфляції, наголошують у Нацбанку.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 18 грудня ухвалив рішення передати в 100-відоткову державну власність найбільший в Україні банк «Приватбанк». Міністерство фінансів для капіталізації «Приватбанку» після його переходу у державну власність випустив ОВДП.