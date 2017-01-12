У Росії заявили про помилки в «російській» частині «списків Савченко»

У Росії заявили, що виявили помилкові дані у списках полонених і зниклих безвісти на Донбасі, які оприлюднювала народний депутат України Надія Савченко (позафракційна).

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу в Москві заявила: «За нашими даними, інформація пані Савченко… має дуже приблизний характер. У списках, які ми бачили, є чимало росіян, які були вже давно звільнені».

Крім того, заявила речниця, у списках були «прізвища людей, чиї справи мають суто кримінальне підґрунтя і ніяк не пов’язані з ситуацією на Донбасі». Вона не уточнила, що саме мала на увазі цими словами – чи то наявність у списках росіян-кримінальників, звільнення яких вимагають підтримувані Росією сепаратисти, чи то наявні там імена українців, яких Україна, відповідно до мінських домовленостей, вважає незаконно затриманими заручниками, що мають бути звільнені, і яким Росія приписує кримінальні правопорушення.

Раніше про численні неточності й помилки у «списках Савченко», зокрема, наявність там імен уже звільнених чи померлих, заявляли також у Службі безпеки України.

Савченко також різко критикували за порушення цією публікацією низки законів України. Зокрема, радник голови Служби безпеки України, представник спеціального центру звільнення заручників СБУ Юрій Тандіт наголошував, що українські закони обмежують оприлюднення інформації з персональними даними громадян, що вчинила Савченко. Крім того, закон про боротьбу з тероризмом передбачає публікацію списків заручників тільки з дозволу певних посадових осіб; Савченко ж, наголосив Тандіт, не узгоджувала з СБУ свою публікацію.

В СБУ заявили при цьому, що Служба безпеки України не має повноважень, які б передбачали притягнення до відповідальності народного депутата за поширення такої інформації. Але в апараті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини закликали СБУ здійснити оцінку публікації Надією Савченко персональних даних українських військовослужбовців, що перебувають у руках сепаратистів, і вжити заходів.

Сама Савченко стверджує, що не порушувала законів, коли оприлюднила, за її словами, списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів, серед яких також є і громадяни Росії.