У зоні боїв на Донбасі затримали громадянина Росії – Матюхін

Українська сторона повідомляє про затримання у зоні бойових дій на Донбасі громадянина Росії, який воював на боці сепаратистів.

«18 січня на маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ. Під час перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем міста Курганінськ Краснодарського краю. При ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО», – повідомив речник штабу української воєнної операції Леонід Матюхін у середу ввечері.

Російська сторона та підтримувані Москвою бойовики наразі не коментували цього повідомлення.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».