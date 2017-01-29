Трамп і Путін не говорили про санкції щодо Росії – Москва і Вашингтон

У перебігу телефонної розмови президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна питання про можливість скасування санкцій, запроваджених США щодо Росії, не порушувалося, повідомили ввечері в суботу і в Москві, і у Вашингтоні.

У Москві речник Кремля Дмитро Песков підтвердив це в інтерв’ю російському агентству «Інтерфакс». У Вашингтоні таку ж заяву неназваного посадовця Білого дому, що просив не називати його на ім’я, наводить агентство «Асошієйтед прес».

Про санкції також не згадували в офіційних повідомленнях про суботню розмову обох сторін.

У короткій заяві Білого дому серед тем розмови згадувалося вітання Трампові від Путіна і необхідність спільної боротьби з тероризмом і угрупованням «Ісламська держава» і встановлення миру у світі, зокрема, в Сирії, а також «інші питання, що хвилюють обидві сторони».

В оприлюдненій раніше в суботу заяві Кремля, крім інших тем, були згадані й «основні аспекти кризи в Україні».

Водночас обидві сторони наголосили на позитивному тоні розмови, на необхідності «відновлювати» відносини між двома країнами, значно погіршені з часу початку агресії Росії проти України та інших її визивних дій на світовій арені, в першу чергу торговельні й економічні, і на сподівання на успіх у такому поліпшенні відносин.

Такі слова дехто сприйняв як натяк на можливість зняття чи принаймні полегшення санкцій США щодо Росії. Таку можливість раніше не раз припускав Трамп, хоча так само заявляв, що поліпшення у відносинах Вашингтона й Москви може й не настати.

Безпосередньо перед розмовою з Володимиром Путіним Дональд Трамп розмовляв із канцлером Німеччини Анґелою Меркель, а відразу після тієї розмови – з президентом Франції Франсуа Олландом. Лідери Німеччини і Франції нині твердо стоять на позиції необхідності зберігати санкції щодо Росії, накладені через її агресію на сході України, до повного виконання Москвою мінських угод, а рідше згадувані санкції через окупацію українського Криму – до повернення півострова.

Саме таку позицію щодо санкцій через Донбас Олланд висловив Трампові, повідомили в Парижі про їхню розмову. В Берліні теж коротко заявили, що конфлікт на сході України був серед тем розмови Меркель і Трампа.