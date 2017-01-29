Прем’єр Канади запросив до своєї країни біженців, не впущених до США

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив до своєї країни біженців, яких відмовилися допустити на свою територію Сполучені Штати Америки після недавнього рішення президента Дональда Трампа.

«Усі, хто втікає від переслідувань, тероризму й війни: канадці вітають вас, незалежно від вашої віри. У різноманітності наша сила. Вітаємо в Канаді», – написав Трюдо у твітері в суботу.

В апараті Трюдо повідомили, що він має намір у перебігу найближчої розмови з Трампом розповісти йому про успіх політики Канади щодо імміграції і біженців.

Канада наразі прийняла майже 40 тисяч сирійців, що втікають від нинішньої війни в їхній країні.

Трамп підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Крім того, Трамп на чотири місяці припинив чинність американської програми прийняття біженців і з інших країн, крім згаданих семи, і вдвічі, до 50 тисяч, скоротив число біженців, яких США приймуть цього року з усього світу.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.