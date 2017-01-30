Меркель: боротьба проти тероризму – не виправдання для підозр щодо мусульман

Канцлер Німеччини Анґела Меркель різко розкритикувала указ президента США Дональда Трампа про тимчасову заборону на в’їзд до США громадянам семи переважно мусульманських країн. Зусилля з метою протистояти тероризмові не виправдовують особливого ставлення до всіх мусульман, наголосила вона.

Боротьба проти тероризму життєво важлива і має бути рішучою, але вона ні в якому разі не виправдовує загальної підозри щодо людей певної віри, в цьому разі людей мусульманської віри, чи людей певного походження, наголосила Меркель.

«На мою думку, це рішення суперечить засадничим принципам міжнародної допомоги біженцям і міжнародної співпраці в цьому», – додала канцлер.

За словами голови уряду Німеччини, її канцелярія і Міністерство закордонних справ країни зроблять усе можливе, щоб допомогти потерпілим від указу Трампа, в першу чергу людям із двома громадянствами, подолати юридичні перешкоди, і будуть рішуче захищати їхні інтереси відповідно до закону.

Крім того, сказала Меркель, Німеччина веде детальні консультації зі своїми європейськими партнерами щодо того, як реагувати на указ Трампа.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, за одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.