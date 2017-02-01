У Міноборони спростовують заяви бойовиків про обстріл Донецька з «Градів»

У Міністерстві оборони України спростовують заяви бойовиків про обстріл українською стороною Донецька з реактивних систем залпового вогню «Град». Про це Радіо Свобода повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Ця інформація не відповідає дійсності. По-перше, ми не ведемо вогонь з важкого озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями і яке на сьогодні відведене українською стороноювід лінії зіткнення. По-друге, ми не ведемо вогонь по житлових районах міст, які тимчасово контролюють бойовики», – сказав Мотузяник.

Він заявив, що бойовики ведуть вогонь безпосередньо з житлових кварталів.

«Сепаратисти ведуть вогонь безпосередньо з житлових кварталів Донецька і Ясинуватої. Спеціально наражаючи на небезпеку мирних жителів і очікуючивогню у відповідь. Тому ці заяви абсолютно безпідставні», – додав речник АТО.

Раніше сьогодні сепаратисти з угруповання «ДНР» заявили, що українські силовики обстріляли Донецьк з реактивних систем залпового вогню «Град».

Водночас жителі з різних районів Донецька повідомили проекту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії, що підтримувані Росією бойовики 30 січня вели вогонь з житлових кварталів Донецька.

31 січня президент України Петро Порошенко заявляє, що українські військовослужбовці біля Авдіївки не мають заборони на вогонь у відповідь, але вони не завдають ударів по артилерійських розрахунках бойовиків, розміщених у житлових кварталах населених пунктів.

Вранці 29 січня розпочали запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 6 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні жителі.