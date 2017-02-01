СММ ОБСЄ заявляє про початок ремонту на Донецькій фільтрувальній станції

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про початок відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Про це повідомляє СММ ОБСЄ у Twitter.

Перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ, перебуваючи на Донецькій фільтрувальній станції, повідомив, що «розпочалися ремонтні роботи».

«Донецька фільтрувальна станція: ремонтні роботи почалися. В результаті спільних зусиль ЮКЧК і СММ ОБСЄ. Сторони можуть припинити стрілянину, якщо вони хочуть цього», – повідомляє місія ОБСЄ.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Через постійні обстріли Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу, залишивши від 15 до 17 тисяч жителів Авдіївки без водопостачання, місто залишилося без електропостачання. За даними ЮНІСЕФ, Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 000 людей.

Крім того, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляли, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води й опалення можуть залишитися окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей. На 1 лютого заплановані засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську і комітету міністрів Ради Європи на рівні послів.