Клімкін: заява посла Німеччини не відобразиться на відносинах з Україною

Заява посла Німеччини в Україні щодо можливості проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ не призведе до погіршення українсько-німецьких відносин, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Я бачу проблему не тільки у змісті того, що було сказано, але і у тому як це було сказано – у наведених порівняннях, у наведеному тоні. Але я хочу особливо наголосити: те, що відбувається – і це не формальне гасло, яке я хочу сказати як міністр – ніяк не впливає на контекст українсько-німецьких відносин», – сказав міністр.

Коментуючи дії депутата Верховної Ради України з «Блоку Петра Порошенка» Олексія Гончаренка, який червоною фарбою зробив німецькомовний напис «Ні» на фрагменті Берлінського муру біля посольства ФРН у Києві, Клімкін заявив, що розуміє обурення, яке викликала заява, але «у політичному контексті це було зайвим» і «іноді емоції треба стримувати і обирати політичні шляхи».

За його словами, така реакція «свідчить, як ми розуміємо те, яким чином мають бути виконані Мінські домовленості і яким чином ми маємо йти до миру». «Я, звичайно, довів це до наших німецьких друзів […] і вважаю, що ці декілька фраз у контексті нашої дружби з Німеччиною є дійсно вичерпаними», – заявив Павло Клімкін.

В інтерв’ю «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Того ж дня під час прийому в посольстві Райхель відмовився спілкуватися з журналістами, щоб пояснити свою позицію. Але, як повідомила агенція «Уніан», народному депутатові Сергію Лещенку посол пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей можуть відбутися в присутності там російської армії.

8 лютого депутат Верховної Ради України з «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко на уламку Берлінського муру біля посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні німецькою). Він пояснив, що цю «символічну акцію протесту» присвятив заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля.

У Німеччині засудили дії депутата. За словами речника міністерства закордонних справ Німеччини Мартіна Шефера, співробітники посольства намагалися зупинити дії Гончаренка, але не змогли, оскільки депутат заявляв про свою недоторканність. Шефер назвав дії законодавця «абсолютно неприйнятною поведінкою». Поведінку Гончаренка також засудили у парламентській фракції «Народного фронту».