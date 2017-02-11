Міністр оборони Німеччини закликала взаємодіяти з Росією з позиції сили

Міністр оборони Німеччини Урзула фон дер Лаєн закликала у п’ятницю взаємодіяти з Росією з позиції сили, вирішуючи глобальні проблеми.

Як сказала вона, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, після зустрічі з колегою зі США Джеймзом Маттісом, вони дійшли згоди, що багато світових проблем, починаючи з Сирії, неможливо вирішити без участі Росії, але при цьому Москва має поважати міжнародне право і кордони інших суверенних країн.

Обидва погодилися, що важливо «продовжувати діяти з позиції сили, простягаючи руку Росії і працюючи над спільними проблемами за столом переговорів», сказала фон дер Лаєн.

Вона також назвала справедливими вимоги США, щоб партнери в НАТО збільшили свої оборонні витрати.

Німеччина, яка сама витрачає на оборону значно менше від норми НАТО у 2 відсотки від валового внутрішнього продукту, розуміє, що має збільшити ці витрати, додала міністр.

Маттіс, зі свого боку, сказав, що в ці свої перші тижні на посаді «багато до чого прислухається», натякаючи на приватні й публічні заяви європейських партнерів США про занепокоєння через сказані свого часу слова президента Дональда Трампа, що союз НАТО «застарів».

За недовгий час перебування на посаді він буквально об’їздив весь світ, від Східної Азії до Європи, щоб запевнити союзників у подальшій відданості США їхнім оборонним зобов’язанням.