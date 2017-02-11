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11 Лютий 2017, Київ 16:59
Новини | Міжнародні

У Туреччині призначили на квітень референдум про розширення повноважень президента

Реджеп Тайїп Ердоган (на фото) хоче для себе щонайширших повноважень

Реджеп Тайїп Ердоган (на фото) хоче для себе щонайширших повноважень

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Вище виборче бюро Туреччини повідомило, що референдум про пропоновані зміни до Конституції про різке розширення повноважень президента призначений на 16 квітня.

Пропозиція, яку парламент Туреччини вже схвалив у січні, має перетворити країну з парламентської республіки на державу з президентом-головою виконавчої влади і надати йому право видавати укази, обов’язкові до виконання, запроваджувати надзвичайний стан, призначати міністрів та інших чільних державних посадовців чи розпускати парламент.

Крім того, в разі схвалення на референдумі реформа означатиме, що чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, який і домагається її запровадження для себе, отримає право залишатися на посаді до 2029 року.

Ердоган твердить, що реформа необхідна задля стабільності в нинішній неспокійний час. Критики висловлюють побоювання, що зміни призведуть до все дальшого посилення авторитарної влади Ердогана.

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