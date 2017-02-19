ОБСЄ: визнання Росією «документів» ОРДЛО підриває мирні зусилля в Україні

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Ламберто Дзаннієр заявив, що рішення Росії визнавати деякі «документи», що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу, зашкодить можливостям зміцнити перемир’я.

Як сказав Дзаннієр в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської конференції з безпеки, цей крок Росії став кроком назад від і так «дуже далекої» мети зупинити війну на Донбасі.

Цей крок ускладнить виконання мінських домовленостей, сказав Дзаннієр і також наголосив, що рішення визнавати такі «документи», «звичайно ж, фактично означає… визнання й тих, хто видає ці «документи».

Указ президента Росії Володимира Путіна про визнання його країною деяких «документів», які видаються незаконними органами на окупованих частинах Донеччини й Луганщини поза правовим полем України, вже викликав різку критику.

Посольство США в Україні заявило, що цей крок Росії викликає занепокоєння, бо він несумісний із цілями, про які домовилися в Мінську, коли укладали мінські угоди.

Президент України Петро Порошенко назвав рішення Володимира Путіна черговим доказом російської окупації частини Донбасу і порушенням міжнародного права. «Дуже символічно та цинічно, що це відбулося під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки», – додав він.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило рішення Росії й заявило, що воно де-факто є визнанням контрольованих Росією на окупованих українських територіях Донбасу нелегітимних органів.

А секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що, підписавши цей указ, президент Росії «юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які… прикривали окупацію Росією частини Донбасу», й наголосив, що такий крок Кремля повністю перекреслює «Мінський процес» і дорівнює заяві Росії про вихід із нього.

У суботу президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі «документи», видані органами чи організаціями, що фактично діють на території окремих районів України, що нині захоплені угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», зокрема, «документи», що засвідчують особу.

Рішення стосується таких «документів», що видані громадянам України і особам без громадянства, які постійно живуть на території ОРДЛО, і діє тимчасово – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі мінських угод» – домовленостей, що передбачають повернення цих районів під контроль Києва.

Повідомлення про це Кремль оприлюднив якраз у той час, коли в Мюнхені на полях безпекової конференції зустрічалися в «нормандському форматі» міністри закордонних справ Росії і ще трьох країн. Голови МЗС України, Німеччини і Франції дізналися про указ уже після завершення зустрічі.