Нові дані про трагедію на шахті «Степова» на Львівщині: 8 гірників загинули, 21 шпиталізований

Унаслідок вибуху на шахті «Степова» у Львівській області 8 гірників загинули, а число шпиталізованих зросло до 21, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

У потерпілих – опіки від 10 до 40 відсотків площі шкіри. Зараз поранених перевозять у Львівську міську лікарню.

За словами керівника обласного департаменту охорони здоров’я Ірини Микичак, 6 гірників у важкому стані, і їм уже надають медичну допомогу у Львові.

Кожна родина загиблого отримає від 600 до 700 тисяч гривень, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який терміново прибув на Львівщину.

Нададуть допомогу і пораненим, а також, за потреби, перевезуть їх у Київ.

Як повідомив на нараді з участю прем’єра директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський, за попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші.

Трагедія сталася пополудні на шахті № 10 «Степова» компанії «Львіввугілля», що в селі Глухові Сокальського району.