Суд ухвалив для Насірова 60 днів під вартою або 100 мільйонів гривень застави

На засіданні Солом’янського районного суду Києва, який обирав запобіжний захід Романові Насірову, суддя встановив для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Суддя заявив у ніч на вівторок, що задовольняє клопотання сторони обвинувачення частково: альтернативою для Насірова, відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби, є застава на суму у 100 мільйонів гривень, а не 2 мільярди, як просило обвинувачення.

Термін тримання під вартою має рахуватися з 23-ї години 50 хвилин 2 лютого, коли Насірову було зачитане звинувачення і він був оголошений затриманим.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у 5-денний термін після отримання її повного тексту, оголосив суддя.

Він оголосив засідання закритим, і силовики в одностроях Національного антикорупційного бюро України попросили журналістів звільнити залу суду.

Радіо Свобода наразі ще продовжує пряму трансляцію з-під будівлі суду.

У перерві, поки суддя перебував у нарадчій кімнаті для винесення ухвали, Насіров і його адвокати заявили, що, незалежно від остаточного рішення суду і вироку в його справі, вони оскаржать дії силовиків у Європейському суді з прав людини.



Перед цим у суді вісім адвокатів Насірова виступали протягом кількох годин, заявляючи про безпідставність, на їхню думку, і пропонованого обвинуваченням запобіжного заходу, і самого звинувачення проти їхнього підзахисного.

Обвинувачення виступило з короткою заявою, в якій наполягало, як воно вважає, на вині Насірова і обґрунтованості запропонованого запобіжного заходу.

Попід будівлею суду на вулиці активісти тим часом продовжували свою акцію протесту. Час від часу вони заважали засіданню гучним скандуванням «Насірова за ґрати» тощо.

На засіданні суду раніше виступав і сам Насіров, який виклав свою позицію, стверджуючи, що закону не порушував.

Протягом понеділка суд кілька разів оголошував перерви чи йшов до нарадчої кімнати з огляду на клопотання й заяви адвокатів Насірова. Також роботу суду перервало анонімне повідомлення про замінування будівлі, що не підтвердилося.

Крім того, в перебігу засідання сторона обвинувачення заявила про наявність у Насірова, крім українського, також британського й угорського громадянств і про британське подала й документ, як стверджується, від посольства Великої Британії в Києві. Адвокати Насірова поставили під сумнів справжність цього документа. Сам Насіров на запитання, чи має він британське громадянство, спершу сказав лише, що «є громадянином України», що викликало сміх у залі. Пізніше він заявив, що не є громадянином Великої Британії чи Угорщини.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.