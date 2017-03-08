У Чорногорії засудили ще п’ять громадян Сербії за звинуваченнями через спробу перевороту

Суд у столиці Чорногорії Подгориці засудив іще п’ять громадян Сербії, визнавши їх винними у причетності, як заявляють у Чорногорії, до спроби державного перевороту минулої осені, пов’язаної з Росією.

Усі п’ять пішли на угоду зі слідством, визнали свою вину і отримали вироки по п’ять місяців позбавлення волі – як у лютому вже зробили ще троє сербів, яких судили в цій справі.

Як заявив державний прокурор Чорногорії, засуджені нині громадяни Сербії визнали належність до злочинної організації, що планувала насильно вдертися до будівлі парламенту Чорногорії з метою захопити її.

За даними обвинувачення, спроба перевороту в день парламентських виборів у жовтні минулого року передбачала також план убити тодішнього прем’єр-міністра Мила Джукановича і скинути уряд, щоб зірвати вступ Чорногорії до НАТО.

В організації замаху Подгориця звинувачує «російських націоналістів», які, як стверджують, найняли проросійських громадян Сербії для здійснення свого плану. Через це оголошені в розшук двоє громадян Росії.

Крім того, стверджує прокуратура, до спроби державного перевороту і замаху на тодішнього прем’єр-міністра були причетні й деякі «російські державні органи».

Загалом до причетності у справі підозрюють 25 осіб. Переважно це громадяни Сербії, але є серед них і чорногорці. Зокрема, як вважає прокуратура, до спроби замаху причетні двоє депутатів парламенту Чорногорії від опозиційної проросійської партії «Демократичний фронт» Андрія Мандич і Милан Кнежевич. У лютому з обох зняли депутатську недоторканність. Обидва заперечують будь-яку причетність до спроби перевороту і називають звинувачення політично мотивованими.

Чорногорія, як очікують, стане повноправним членом НАТО цього року, можливо, найближчими місяцями – після того, як її вже узгоджений вступ ратифікують усі 28 нинішніх членів.

Росія виступає проти будь-якого розширення НАТО, зокрема, і проти вступу до союзу Чорногорії. Москву в цьому підтримує проросійська і просербська опозиція в Чорногорії.

Росія заперечує будь-яку причетність як держави до спроби перевороту, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії до НАТО.