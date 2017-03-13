Затриманих росіянами на межі з Кримом правозахисників відпустили

Українські правозахисники, затримані раніше в понеділок працівниками Федеральної служби безпеки Росії на адміністративній межі з окупованим Кримом, уже відпущені, повідомили в апараті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і у «Кримській правозахисній групі».

Іншої інформації наразі немає.

Раніше в понеділок стало відомо про затримання групи правозахисників, серед них двох представників «Кримської правозахисної групи» Ольги Скрипник та Володимира Чекригіна і представника апарату українського омбудсмана, на пункті пропуску «Каланчак» на адмінмежі Криму і материкової України. За повідомленнями, вони мали на меті моніторинг пунктів пропуску з українського боку, їх затримали в нейтральній смузі і взяли на допит працівники ФСБ Росії.