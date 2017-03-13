Російські силовики заявили, що оштрафували українських правозахисників за «порушення кордону» з Кримом

Російські силовики в окупованому Криму заявили, що оштрафували українських правозахисників на пункті пропуску на адмінмежі з материковою частиною України за порушення «кордону», як вони називають цю межу.

Як сказали у встановленому Москвою на півострові російському прикордонному управлінні Федеральної служби безпеки російському агентству «ТАСС», трьох затриманих змусили заплатити штраф у сумі «до 2 тисяч рублів» (нині трохи більше ніж 900 гривень), не уточнивши конкретних сум, у порядку адміністративної відповідальності.

Як заявили російські прикордонники на окупованому півострові, правозахисники, проїхавши автом через лінію, яку Росія називає своїм «державним кордоном», зупинилися на території, яку Росія вважає «своєю», але ще перед російським пунктом пропуску і «здійснювали фото- і відеозйомку на місцевості в напрямку російського КПП», а потім вирушили назад, але були затримані російським нарядом.

Самі правозахисники чи загалом українська сторона ще не коментували цих заяв.

Раніше в понеділок стало відомо, що українські правозахисники, затримані напередодні працівниками Федеральної служби безпеки Росії на адміністративній межі з окупованим Кримом, уже відпущені – це підтвердили в апараті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і у «Кримській правозахисній групі».

Іншої інформації про інцидент наразі немає.

Раніше цього ж дня стало відомо про затримання групи правозахисників, серед них двох представників «Кримської правозахисної групи» Ольги Скрипник та Володимира Чекригіна і представника апарату українського омбудсмана, на пункті пропуску «Каланчак» на адмінмежі Криму і материкової України. За повідомленнями, вони мали на меті моніторинг пунктів пропуску з українського боку, їх затримали в нейтральній смузі і взяли на допит працівники ФСБ Росії.