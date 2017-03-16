Савченко направила Порошенку лист із закликом розпочати звільнення полонених українців на Донбасі

Позафракційний народний депутат Надія Савченко направила президенту України Петру Порошенку лист із закликом розпочати дії, спрямовані на звільнення незаконно утримуваних у Росії українців і полонених на тимчасово підконтрольних територіях Донбасу.

«На окупованих територіях знайдено 54 українських військовополонених. На території Росії перебувають 44 політв’язні. Президент нічого не робить для їх визволення, а нам ще шукати тих, хто вважається безвісти зниклими. Сьогодні направила відкритого листа президенту України», – написала Савченко на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши текст самого листа.

В Адміністрації президента наразі цей лист Савченко не коментували

24 лютого сайти угруповання «ДНР» повідомили про приїзд на контрольовані ними території українського політика Надії Савченко разом із керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Пізніше Савченко підтвердила інформацію про свій візит на непідконтрольні Україні території, назвавши це «свідомим ризиком» задля визволення українських полонених. Згодом вона відвідувала СБУ через цю поїздку на окуповану територію.

Савченко також кілька разів оприлюднювала списки полонених, а 25 лютого вона оприлюднила список із 34 імен полонених, яких, за її словами, їй вдалося відвідати у підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку.

За даними представника України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, станом на 16 березня 118 людей перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.

Обмін полоненими є однією з вимог Мінських угод.