СБУ: рішення щодо в’їзду в Україну представниці Росії на «Євробаченні» ще немає

Служба безпеки наразі не ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, заявив голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, реакція СБУ «обов’язково буде».

Грицак додав, що у цьому питанні повинна бути не лише реакція Служби безпеки, а й організаторів «Євробачення», Міністерства культури «й інших відповідних відомств».

«Моя думка – закон один для всіх. Якщо людина перетнула кордон окупованої території – Автономної республіки Крим – це означає, що вона зробила адміністративне правопорушення. Це підстава для того, щоб закрити в’їзд», – заявив голова СБУ, зазначивши, що таку заборону може також ініціювати Державна прикордонна служба.

При цьому Грицак зауважив, що в Росії рішення про висунення саме кандидатури Самойлової, яка пересувається у візку, було ухвалене, «щоб створити привід» і подивитись на реакцію української сторони.

Росія 12 березня визначилася зі своїм представником на «Євробачення» – країну представить співачка Юлія Самойлова, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року на гала-концерті фестивалю «Світ спорту та добра». Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму. Раніше Україна уже вживала заходів до російських артистів, які виступали в Криму.

Цього року міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у Києві.