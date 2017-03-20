Насіров заявляє, що здав Державній міграційній службі всі документи для виїзду

Відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє про здачу в Державну міграційну службу всіх документів для виїзду за кордон.

«Сьогодні прибув у ГУ Державної міграційної служби в Києві, щоб виконати обов’язки відповідно до постанови суду й здати на зберігання документи, наявні в мене, які надають право на виїзд, крім тих, що вилучили», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Насіров не уточнив, які саме документи він надав міграційній службі.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Апеляційна інстанція залишила це рішення в силі.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень. Насіров заявив, що не планує тікати з України.

17 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Насіров не здав паспорт громадянина Британії, наявність якого підозрюваний заперечує. У САП тоді також повідомили, що інформація про наявність у Насірова громадянства Угорщини перевіряється.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».