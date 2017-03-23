За минулий тиждень кількість обстрілів на Донбасі зросла на 75% – ОБСЄ

Із 13 до 19 березня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на 75% більше випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, аніж за попередній тиждень, повідомили представники організації 23 березня.

За їхніми словами, йдеться про застосування мінометів, танків та артилерії.

«Переважна більшість випадків порушення припинення вогню сталася в районах на південний схід від Світлодарська, у районах на схіл і північний схід від Маріуполя, у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, на західній і північній околицях Горлівки, а також на заході Луганської області», – йдеться у повідомленні.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.