У ДСНС повідомили про дальші вибухи в арсеналі в Балаклії і двох поранених

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 20-у годину на технічній території військового арсеналу на околиці міста Балаклії Харківської області далі спостерігалися вибухи з різною інтенсивністю – приблизно 1 вибух на 5 хвилин.

У повідомленні прес-служби ДСНС увечері у п’ятницю з посиланням на Міністерство охорони здоров’я також мовиться про двох поранених і одну загиблу людину внаслідок вибухів. Раніше у п’ятницю заступник начальника управління охорони здоров’я Харківської ОДА Галина Сіроштан повідомляла, що загальне число поранених унаслідок вибухів на складах озброєнь на околиці Балаклії зросло до п’яти людей, із них троє перебувають у стаціонарі.

Як мовиться в повідомленні, тривають роботи для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Для цього в зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю понад 1 тисячу 435 осіб та 226 одиниць техніки.

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Наразі пожежа ліквідована, триває ліквідація її наслідків – у першу чергу йдеться про розмінування. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.