Росія: опозиціонера Навального доправили до суду

Тверський районний суд столиці Росії Москви 27 березня розгляне адміністративну справу, порушену проти засновника Фонду боротьби з корупцією, опозиціонера Олексія Навального, затриманого напередодні в Москві в день проведення неузгодженої владою акції протесту в центрі міста.
У будівлю суду, куди доставили Навального, протягом понад двох годин не допускали пресу й активістів, які прийшли підтримати російського опозиціонера. Засновника ФБК звинувачують в організації масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, що не є публічним заходом.
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Навального затримали 26 березня близько другої години дня, ще до початку акції. Його доставили у відділення поліції району Коньково і залишили там на ніч. У той же день були затримані 17 співробітників Фонду боротьби з корупцією – їх звинувачують у непокорі вимогам поліції. Адміністративні справи, порушені стосовно затриманих, також будуть розглянуті 27 березня. Офіс ФБК опечатаний, із нього виносять техніку.
У десятках міст Росії 26 березня пройшли антикорупційні акції протесту. У них брали участь від декількох десятків до декількох тисяч людей. У столиці Росії Москві неузгоджена акція проходила у форматі прогулянки по Тверській вулиці. За різними даними, у ній взяли участь від 8 до 20 тисяч людей. За даними російського порталу «ОВД-Инфо», що відстежує затримання, 1030 учасників акції затримали.
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