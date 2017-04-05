Одного українського військового поранено за добу – штаб АТО

У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомляють про обстріли їхніх позицій на всіх напрямках протягом доби, одного військового поранили.

Також у штабі повідомили про розмінування доріг та території Донецької фільтрувальної станції, ремонтні роботи на якій завершились 5 квітня близько 14-ї години.

Як раніше цього дня повідомив голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський, вдалося відновити водопостачання Авдіївки.

Представники угруповання «ДНР» заявили про 55 випадків порушення режиму припинення вогню з українського боку протягом доби, в угрупованні «ЛНР» говорять про один обстріл своїх позицій поблизу села Жолобок.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.