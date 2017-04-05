Донецька фільтрувальна станція знову не працює через обстріли – Аброськін

Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через обстріли станом на восьму вечора, повідомив у Facebook начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін. Також він повідомив про поранення цивільного через обстріли старої частини Авдіївки на Донеччини.

Голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський раніше цього ж дня заявив, що Донецька фільтрувальна станція відновила роботу. Планувалося, що із 6 квітня розпочнеться подача води у нормальному режимі.

Ввечері 29 березня внаслідок обстрілів була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, також була знеструмлена Авдіївка. 4 квітня електропостачання в місті вдалося відновити.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів контрольована українською владою Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло-, водо- та електропостачання.

Збройний конфлікт на Сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».