Кабмін продовжив надзвичайний стан в енергетиці

Кабінет міністрів України на місяць продовжив надзвичайний стан в енергетиці.

«Про тимчасові заходи в енергетиці. Немає заперечень. Рішення прийнято», – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

У лютому уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

Як повідомляв керівник компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук, з часу запровадження надзвичайних заходів в енергетиці теплові електростанції України скоротили споживання вугілля антрацитової групи вдвічі.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.