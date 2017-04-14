Північна Корея пригрозила США і союзникам випереджувальними ударами

Північна Корея виступила з низкою заяв, у яких пригрозила Сполученим Штатам і їхнім союзникам у регіоні, в першу чергу Південній Кореї, випереджувальними ударами в разі, як заявили у Пхеньяні, продовження американських «провокацій».

Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Хан Сон Рьоль в інтерв’ю агентству «Асошієйтед прес» у Пхеньяні заявив, що його країна «повністю готова впоратися» з будь-якою загрозою з боку США, й додав: «Якщо США почнуть свої безрозсудні військові маневри, ми будемо протидіяти їм випереджувальним ударом. Ми вже маємо потужний ядерний засіб стримування і, звичайно, не будемо сидіти склавши руки перед можливим ударом США».

Він заявив, що політика нинішньої адміністрації США щодо його країни стала «більш порочною й агресивною», ніж за попередньої адміністрації, й додав, звертаючись до США: «Ми готові піти на війну, якщо вони оберуть її».

У Генеральному штабі Корейської народної армії теж заявили, що «всі нахабні політичні, економічні й воєнні провокаційні підступи, пов’язані з ворожою політикою США, будуть послідовно роздушені щонайрішучішими контрзаходами нашої армії й народу». Як мовиться в заяві представника Генштабу, ці «щонайрішучіші контрзаходи щодо США та їхніх сателітів будуть нещадним руйнівним покаранням, що не дозволить агресорові вижити».

Пхеньян заявив, що такі удари можуть бути завдані по базах США в Південній Кореї, по резиденції президента Південної Кореї в Сеулі, а також по авіаносцеві США «Карл Вінсон», що нині прямує до корейських берегів.

Заяви пролунали напередодні «Дня Сонця» в суботу – так у Північній Кореї називають офіційну дату дня народження засновника Північної Кореї Кім Ір Сена, що є одним із головних державних свят.

Напередодні президент США Дональд Трамп як верховний головнокомандувач Збройних сил США відправив до Корейського півострова авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США «Карл Вінсон» – як вважають, у намаганні дати сигнал Північній Кореї щодо її амбіцій розвивати ядерну зброю і балістичні ракети всупереч резолюціям Ради безпеки ООН. У відповідь Пхеньян уже погрожував ядерною атакою у відповідь на можливу агресію з боку США.

У березні Північна Корея запустила у бік Японського моря чотири балістичні ракети. Ще один пуск відбувся 5 квітня, напередодні візиту до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Пхеньян і раніше неодноразово порушував шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР у ракетній та ядерній галузях. Останніми місяцями Пхеньян знову активізував ракетні випробування.