США заявили про консенсус із Китаєм про нетерпимість до подальших ракетних пусків Північної Кореї

Радник із національної безпеки США Герберт Раймонд МакМастер заявив, що нині вже існує міжнародний консенсус, у тому числі і з Китаєм і керівництвом цієї країни, про те, що подальші ракетні випробування Північної Кореї не можна терпіти.

Як сказав він, перебуваючи у столиці Афганістану Кабулі, останнє наразі таке випробування стало елементом провокаційної, дестабілізаційної і загрозливої поведінки Пхеньяна, і президент США Дональд Трамп не дозволить Північній Кореї ставити Сполучені Штати чи їхніх регіональних союзників під загрозу.

Тому, сказав він, завдяки досягненому консенсусові настав час піти на всі можливі кроки, крім воєнних, у намаганні вирішити цю проблему мирним шляхом.

За словами МакМастера, Вашингтон нині працює разом зі своїми союзниками в регіоні, зокрема і з керівництвом Китаю, над цілою низкою можливих відповідей, і розглядаються всі можливості, додав він.

У Китаї цю заяву ще не коментували.

Про останнє натепер північнокорейське ракетне випробування, що виявилося невдалим – ракета вибухнула невдовзі після старту, – повідомили за кілька годин до прибуття до сусідньої Південної Кореї з візитом віце-президента США Майкла Пенса.

Прибувши до Сеула, він заявив, що ранкова провокація Північної Кореї ще раз нагадала про небезпеку для Південної Кореї і для США.

Невдале випробування також було здійснене в час, коли до Корейського півострова прямує американська авіаносна група кораблів на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон», направлена туди за рішенням Дональда Трампа.

Трамп уже заявляв раніше цього тижня, що Північна Корея «створює проблему, і ця проблема буде подолана».

Він також раніше не раз заявляв, що Пекін, який є головним торговельним партнером Пхеньяна, не бажає вчинити на Північну Корею більший тиск, і відтак США можуть узятися за це питання самостійно.

Але військові США уточнювали, що наразі Вашингтон не має планів вживати щодо Північної Кореї воєнну силу у відповідь на ракетні чи й на ядерні випробування, які Пхеньян час від часу здійснює на порушення низки резолюцій Ради безпеки ООН.

За оцінками спостерігачів, Північна Корея може готувати на ближчий час уже шосте випробування ядерного боєзаряду або випробування якогось нового різновиду балістичної ракети – ймовірно, міжконтинентальної.