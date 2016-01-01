Сортування сміття з 2018 року: чи є зобов’язання?

Усі мають сортувати сміття із 2018 року?

Згідно із законом – так, але реальність говорить про те, що цього не відбудеться.

«Немає механізму, як це реалізувати. На жаль, ми живемо в країні, де закони часто не виконуються. Цей закон також виконати неможливо, бо відсутня інфраструктура для збирання, первинного та вторинного сортування, для переробки і безпечного захоронення цих відходів», – зазначає еколог Олександр Соколенко.

Він додає, що необхідне нове законодавство із механізмом збирання відходів, класифікації, переробки і безпечної утилізації.