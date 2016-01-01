Чого вимагають сучасні жінки?

Жінки в професійному середовищі – що не так?

В Україні існує перелік із понад 450 професій, які жінкам обіймати заборонено. Причина – важка праця та шкідливі умови. Але жінка повинна мати право самостійно вирішувати, якою сферою діяльності їй займатися, тим більше якщо її професійні якості та фізичні здібності дозволяють їй це робити, пояснює Марія Іонова: «Ми не вимагаємо чогось додатково. В першу чергу – це права людини. Якщо людина має професіоналізм, фізичні дані та навички займатися певною діяльністю, навіть якщо ця робота дуже важка».

Поки що скасувати цей перелік не вдалося. Втім, у військовій сфері вдалося добитися певних зрушень, хоча ще залишається чимало позицій, які жінки в армії обіймати не можуть.

«Ми працювали з Міністерством оборони. І ми змінили наказ, де жінки можуть обіймати посади сержантського складу і наразі опрацьовуються зміни, де буде йти мова вже про офіцерський склад», – каже Іонова.