Аліменти: нові правила і покарання

Скільки треба заборгувати, щоб потрапити під санкції?

Тим, хто більше ніж 6 місяців не сплачує аліментів, може бути заборонено виїжджати з країни, керувати автомобілем, користуватись зброєю та полювати. Щоправда, в законі є виключення (наприклад, щодо тих осіб, які виконують військові завдання в зоні АТО).

«Якщо сукупний розмір заборгованості буде перевищувати розмір платежів за 6 місяців, то державний виконавець зможе ухвалити одразу чотири постанови і обмежити відразу в кількох правах боржника, який не сплачує аліменти», – пояснює Світлана Савицька.

Якщо хтось помилково вважає, що несплата має бути протягом 6 місяців, то це не так. Мається на увазі саме сума платежів за 6 місяців, зауважує адвокат.

Для цього дійсно не потрібне буде рішення суду, лише постанова державного виконавця.