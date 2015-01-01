Що може зробити зі світом штучний інтелект?

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Штучний інтелект – допоможе людству чи знищить його? Про це сперечаються найвидатніші вчені та розробники. Винахідник Ілон Маск, фізик Стівен Гокінґ, голова корпорації «Майкрософт» Білл Гейтс застерігають від розробки штучного інтелекту, але інші вчені і відомі особистості, такі як Марк Цукерберг, програміст і засновник мережі Фейсбук, навпаки бачать користь для всього людства у застосуванні штучного інтелекту. Тим часом, відомий робот-гуманоїд Софія, створена на основі штучного інтелекту, навчається, жартує і дає інтерв’ю, в яких виражає бажання мати родину, як в людей. Ми розбираємося, як може змінити світ штучний інтелект – на краще чи навпаки?
Це алгоритм обробки інформації, пояснює Олексій Резніченко.
«В нашому контексті він схожий на роботу головного мозку, апаратна та програмна структура теж нагадує мозок. Це математичний апарат з електронною частиною, яка може працювати з інформацією як людина», – додає він.
В ідеальному варіанті він може мислити, навчатись та синтезувати нову інформацію.
Вже існують досить складні та «розумні» алгоритми, розповідає Олексій Резніченко.
«Є різноманітні тести і часто не можливо відрізнити, з ким людина спілкується, якщо не бачить і не знає напевно, чи то людина, чи то штучний інтелект», – зауважує експерт.
Найвідомішими розробками є роботи-гуманоїди, які схожі на людей. Один з них – робот Софія.
«Батько» Софії вважає, що вже через 20 років роботи будуть жити серед людей та допомагати їм у повсякденних справах, і при цьому їх навіть складно буде відрізнити від справжніх людей.
Розробки, які використовують «ботів» у своїй роботі, вже зараховують до штучного інтелекту.
У телефонах є така функція, як розпізнавання обличчя, наводить приклад Олексій Резніченко
«Там використовуються алгоритми, які навчаються і які можуть вести базу кількох людських обличь. Звісно, людське обличчя може змінюватися, але програма навчається і здатна розпізнати його за будь-якого освітлення, або в залежності від змін – з бородою чи вусами», – пояснює
Є такі застосунки і програми, як чат-боти, які працюють із людиною. Вони використовуються в багатьох компаніях в Україні на перших етапах звернення клієнта.
Минулого року робот Софія в інтерв’ю заявила, що знищить людство, хоча потім розробники зізнались, що це був жарт.
«Робот Софія і ці жарти, які поширюються в світі, про захоплення світу, мені здається, що це просто модно, так можна піарити роботів і веселитися», – зазначає експерт програми «Деталі».
Хоча багато відомих та поважних вчених і винахідників вважають, що штучний інтелект є загрозою для людей.
«Основною властивістю будь-якого інтелекту є властивість навчатися. І чому він навчиться в середовищі людей, бо він тут буде розвиватися, так він і буде себе поводити. Або люди можуть спеціально його навчити конкретним діям. Можливо, це можна порівняти із дитиною», – наголошує Олексій Резніченко.
Тобто можуть бути «погані» та «добрі» роботи, як і люди. Зупинити процес створення штучного інтелекту неможливо, переконаний керівник мережі Центрів робототехніки «Ботеон».
«Це еволюція і я не розумію, як це можна зупинити. Можливо, це еволюція людства, Сонячної системи чи Всесвіту. Ми не можемо це зупинити, рано чи пізно, можливо, ми підемо, а еволюція піде далі», – вважає він.
Марк Цукерберг, програміст і засновник мережі Фейсбук, переконаний, що штучний інтелект навпаки допоможе людству впоратися із багатьма проблемами: люди зможуть отримувати більш якісне лікування, діагностування захворювань, знизити кількість ДТП (що є наразі найбільшою причиною смертності людей) і так далі.
«Якщо не говорити про апокаліпсис, то у людства з’являються величезні можливості. Ми зможемо практично безпомилково аналізувати великі дані, які зібрані людством з медичної статистики, генетичного захворювання і так далі. Є можливість прогнозувати перебіг подій, завдяки аналізу великого масиву даних», – зазначає Олексій Резніченко.
Технології вже сьогодні допомагають виправляти ситуацію із забрудненням навколишнього середовища, а далі можуть взагалі врятувати людей від цієї проблеми, вважає експерт.
«Тож маємо пройти цю еволюцію і не померти при цьому», – додає Резніченко.
«Можливості безмежні, швидкість неймовірна, можливість об’єднатися та синхронізуватися зі ще мільйоном таких роботів, або виготовити ще мільйон таких програм – безмежні, тож тут багато в чому все вже залежить від людей», – зазначає керівник мережі Центрів робототехніки «Ботеон».
Існує загроза хакерського втручання в роботу «розумних» роботів – цього ніхто не виключає.
«Якраз людина, яка керує штучним інтелектом на перших засадах і роботами – це найбільша небезпека для інших людей», – каже Резніченко.
Всі розробки і винаходи, які робить людина, можна використати або на добро, або на зло.
«Мабуть найстрашніше, що є на Землі – це людина, яка виходячи з особистих мотивів може зашкодити великому колу своїх побратимів. Так було з атомною бомбою – її не змогли ж заборонити. І ми всі начебто знаємо, що це погано, але вона є», – зазначає Олексій Резніченко.
До 2030 року від 400 до 800 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити свої робочі місця через автоматизацію, про це йдеться у звіті глобальної консалтингової компанії.
«Досі ж не відібрав! Хоча зараз дуже багато засобів автоматизації, які замінили собою чимало людської праці. Але люди все одно знаходять роботу. Безробіття в світі на рівні 10%, не сидять же всі без роботи! Дуже багато процесів ми замінили роботами, машинами, автоматизованими фабриками і так далі», – вважає Олексій Резніченко.
Люди зможуть перекваліфікуватись на іншу діяльність, на його думку.
Британське новинне агентство BBC на основі наукових досліджень провідних університетів світу ще у 2015 році створило онлайн-тест, за допомогою якого можна дізнатися, чи замінять роботи якусь конкретну професію.
Найбільш «захищеними» професіями, згідно із тестом, будуть психолог, фармацевт, акушер, будівельний інженер, дантист.
Експерт нашої програми вважає, що ні.
«Треба визначитись, що ми розуміємо під визначенням «штучний інтелект», та якщо це якийсь алгоритм, який розвивається та розповсюджується мережею самостійно – як це можна вимкнути? Ніяк», – вважає керівник мережі Центрів робототехніки «Ботеон».
Робот може навчитися, вивчити людські фрази, підлаштувати голос, що його можна сплутати з людським, але для робота немає вигоди тримати людство в рабстві, вважає Олексій Резніченко.
«Я не впевнений, що роботам необхідно буде поневолювати людей. Не настільки досконалий людський організм, щоб робот його використовував. Навіщо? Що може людина зробити для робота доброго?» – зазначає він.
Та чимало дослідників вважають, що загрозою людству може стати бездоганне виконання штучним інтелектом своїх завдань, в результаті чого інтереси людей можуть бути не враховані або можуть створитися неможливі для існування людства умови.
В будь-якому разі, якщо зупинити створення штучного інтелекту неможливо, то варто навчати цей інтелект емпатії, любові до людей та прагненню допомагати і захищати.