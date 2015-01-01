Що може зробити зі світом штучний інтелект?

Штучний інтелект – загроза для людства?

Минулого року робот Софія в інтерв’ю заявила, що знищить людство, хоча потім розробники зізнались, що це був жарт.

«Робот Софія і ці жарти, які поширюються в світі, про захоплення світу, мені здається, що це просто модно, так можна піарити роботів і веселитися», – зазначає експерт програми «Деталі».

Хоча багато відомих та поважних вчених і винахідників вважають, що штучний інтелект є загрозою для людей.

«Основною властивістю будь-якого інтелекту є властивість навчатися. І чому він навчиться в середовищі людей, бо він тут буде розвиватися, так він і буде себе поводити. Або люди можуть спеціально його навчити конкретним діям. Можливо, це можна порівняти із дитиною», – наголошує Олексій Резніченко.

Тобто можуть бути «погані» та «добрі» роботи, як і люди. Зупинити процес створення штучного інтелекту неможливо, переконаний керівник мережі Центрів робототехніки «Ботеон».

«Це еволюція і я не розумію, як це можна зупинити. Можливо, це еволюція людства, Сонячної системи чи Всесвіту. Ми не можемо це зупинити, рано чи пізно, можливо, ми підемо, а еволюція піде далі», – вважає він.