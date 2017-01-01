Коли приховані записи є доказами?

Будь-який запис може стати доказом в суді?

Доказами є лише ті записи, які були добуті законним шляхом, зазначає юрист-кримінолог Анна Маляр.

«Якщо ми говоримо про прослуховування, відеоспостереження – це можна робити лише з санкції суду. І якщо такі докази добуті у незаконний спосіб, вони не можуть потім лягати в основу обвинувачення», – пояснює експерт.

Тобто спецслужби перед проведенням прихованих відео- та аудіозаписів мають отримати на це санкцію. Для прослуховування телефонів має бути санкція суду, а от щодо негласних слідчих дій рішення приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, – слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Дозволи на проведення таких дій надаються, щоб запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.