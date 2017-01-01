Чому в українців не витримують серця?

Як розпізнати хворобу?

Всі захворювання серцево-судинної системи можна розділити на дві категорії: захворювання мозку (інсульт) та інфаркт. Саме від цих двох хвороб гинуть українці (67%). Для порівняння, онкологія – 14%, інфекційні хвороби – 2% (зі СПІДом та туберкульозом), пояснює гість програми.

Симптоми, через які варто турбуватись, лікар описує так:

«Половина пацієнтів з інфарктом міокарда до цього мали якісь відчуття і в цілому орієнтуються в симптомах: це біль за грудиною, посередині грудної клітини, яка може віддавати в ліву та праву руку, в шию, між лопаток. Часто це відбувається поруч зі зниженням артеріального тиску: слабкість може з’явитися, холодний липкий піт. Якщо це все триває більше ніж 20 хвилин – це не рядовий затяжний приступ, це скоріш за все розвивається інфаркт міокарда. Інша половина ніколи не відчувала цього і для них хвороба починається з інфаркту. Якщо є симптоми, які викликають занепокоєння, він має повідомити в екстрену медичну допомогу».

Інфаркт – це гибель тканин. Інфаркт мозку – це інсульт, зазначає доктор медичних наук.

«Якщо ми правильно лікуємо пацієнта: якомога раніше відкриваємо артерію і відновлюємо кровоток, то втрати серця мінімальні і можна займатися багато чим, навіть не міняти спосіб життя», – пояснює Максим Соколов.