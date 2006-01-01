Що змінюється для водіїв в Україні?

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Кількість загиблих на дорогах України спонукає владу змінювати правила дорожнього руху та механізми покарання. З 1 січня в населених пунктах водії мають дотримуватися швидкості не більшої за 50 кілометрів, а протягом року має запрацювати система фото- та відеофіксації порушень.
Така норма діє в переважній більшості європейських країн для міст та населених пунктів.
«Ця норма абсолютно точно прорахована, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Під час руху з такою швидкістю і скоєння ДТП (байдуже: автомобіль-автомобіль, автомобіль-пішохід), шанси на виживання і у пішохода, і у тих, хто перебуває в автомобілі, набагато вищі», – зазначає Артем Шевченко.
Мова не йде про виняткову дію цієї норми.
«Зараз є ділянки, де швидкість може бути меншою: 30-40 кілометрів. Так само чинна редакція правил дорожнього руху передбачає, що місцева влада за погодженням із місцевою поліцією може на деяких ділянках встановлювати і вищу швидкість. Це не значить, що все місто буде їздити з такою швидкістю. У містах треба скидати швидкість – це аксіома для всіх цивілізованих європейських міст – повільний рух в населеному пункті», – пояснює директор департаменту комунікацій МВС.
Наразі поліція роз’яснює та доводить цю норму. Не карають поки що через низку технічних та бюрократичних перепон щодо приладів фіксації, пояснює гість програми «Деталі».
«Почати штрафувати можуть досить швидко, але трохи треба часу для того, щоб сертифікувати вимірювальні пристрої. І це точно відбудеться цього року», – зазначає Артем Шевченко.
Буде працювати як вимірювання швидкості патрулями безпосередньо, за участю поліцейських на вулицях, так і за допомогою автоматично фото- і відеофіксації.
Коли конкретно почнуть штрафувати за перевищення швидкості, достеменно невідомо.
«Не саме ДТП саме по собі страшне. Вони бувають скрізь, де є дорожній рух. Мова йде про наслідки дорожньо-транспортних пригод. Так от, наслідки із транспортними засобами, які рухаються повільно, набагато менш трагічніші», – констатує представник МВС.
Найоптимістичніший прогноз – перший квартал цього року, песимістичний – середина року.
«Не проблема, щоб включити її швидко, це було зроблено у 2006 році. Але вона не витримала перевірки часом і судовими скаргами. Учасники дорожнього руху, власники транспортних засобів будуть закидати позовами. Так от, для того, щоб система витримала і судові позови, і психологічний тиск, і скарги, зараз вона стандартизується і ретельно прораховується», – зазначає Шевченко.
Частина камер є, частина ще буде встановлюватися та докуплятися. Аби відчути ефективність системи, в країні мають бути під’єднані до системи 4000 камер, за словами речника МВС.
«Це не означає, що вони запрацюють одночасно і скрізь. Вони поступово будуть вводитися в експлуатацію. Однозначно, це – безальтернативний варіант, і громадянам треба до цього звикнути. Це доведено досвідом багатьох країн. Неможливо за кожним з десятків мільйонів транспортних засобів поставити поліцейського».
Повідомлення про порушення будуть надходити власникові автомобіля.
«Єдине, що можна ідентифікувати на автомобілі – це реєстрація за номером», – пояснює Артем Шевченко.
Та водій авто, який вчинив порушення, може не бути власником транспортного засобу. Виходить штрафи накладають на людину, яка по суті не винна у вчиненні порушення. Саме цей аспект і став головною причиною судових спорів під час введення фото- і відеофіксації порушень.
Рішення Конституційного суду від 22 грудня 2010 року через це фактично і призупинило дію системи автоматичної фото- і відеофіксації, введеної напередодні.
«Це є базова, ключова проблема. І для того, щоб її вирішити, і триває детальна скрупульозна робота, щоб проробити систему юридично. В тому числі цього і стосуються необхідні зміни до законодавства», – зауважує директор департаменту комунікацій МВС.
Вивчається іноземний досвід і можливість його імплементації в Україні, додає він.
У США використовують більш толерантне визначення до адресатів листів – не порушник, а «отримувач повідомлення про порушення», пояснює правозахисник Володимир Караваєв у виданні «Ліга».
«Одержувачу пропонується реагувати на повідомлення одним з трьох способів: взяти на себе відповідальність за порушення (заплатити штраф); відмовитися від відповідальності за порушення (надати відомості про справжнього порушника) або оскаржити факт фіксації порушення на слуханні в суді. Ігнорування повідомлення призведе до повторного, в якому будуть встановлені нові терміни і нагадування про накладення додаткових санкцій за прострочення – втрата можливості оскарження штрафу, позбавлення можливості перереєстрації автомобіля або ліцензії, призупинення дії ліцензії, загроза арешту автомобіля і так далі», – зазначає правозахисник.
У Польщі такий самий принцип, але законодавство ще й передбачає санкції за відмову власника автомобіля надати поліції інформацію про водія, який був за кермом автомобіля, пише Володимир Караваєв.
Штрафи в цьому році планують збільшити в десятки разів. Але для цього зміни до законодавства мають ухвалити депутати Верховної Ради.
Уряд затвердив свої пропозиції щодо штрафів.
Щодо кермування у нетверезому стані в уряді теж пропонують посилити відповідальність та механізм притягнення до відповідальності. І знову ж таки – рішення за парламентом.
Норма запрацювала наприкінці 2017 року. Тепер після складання іспитів посвідчення водіям видають на 2 роки.
«Якщо вчинено до двох адміністративних порушень, то людині замінюють ці права на постійні, якщо три і більше – треба перескладати іспити. Таким чином ми прибираємо корупцію, коли раніше просто купували права», – зазначає Артем Шевченко.
Втім, ця система не запобігає появі на дорогах недосвідчених водіїв, якщо після отримання посвідчення водія людина просто не сідала за кермо протягом двох років. Адже після цього посвідчення обмінюються на постійні без перескладання іспитів, бо порушень очевидно немає.
До того ж, на водія покладаються додаткові витрати, пов’язані із заміною тимчасових посвідчень на постійні. За їхнє виготовлення у пластику доведеться сплатити ще 201 гривню, як нам пояснили в Головному сервісному центрі МВС.