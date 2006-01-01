Що змінюється для водіїв в Україні?

Коли почнуть штрафувати?

Наразі поліція роз’яснює та доводить цю норму. Не карають поки що через низку технічних та бюрократичних перепон щодо приладів фіксації, пояснює гість програми «Деталі».

«Почати штрафувати можуть досить швидко, але трохи треба часу для того, щоб сертифікувати вимірювальні пристрої. І це точно відбудеться цього року», – зазначає Артем Шевченко.

Буде працювати як вимірювання швидкості патрулями безпосередньо, за участю поліцейських на вулицях, так і за допомогою автоматично фото- і відеофіксації.

Коли конкретно почнуть штрафувати за перевищення швидкості, достеменно невідомо.