Підвищення-2018: чого чекати від цін та зарплат?

Підвищується «мінімалка» і що?

Із 1 січня зростає мінімальна заробітна плата – із 3200 до 3723 гривень.

Перш за все, це підвищення торкається працівників бюджетною сфери, проте це мінімальне обмеження, яке діє і для приватних компаній, що фактично змушує переглядати заробітні плати для всіх категорій працівників, вважає економіст.

«Та як показав минулий рік, підвищення мінімальної зарплати призводить не до пропорційного підвищення. Це призводить до того, що працівники менш кваліфіковані починають отримувати більше і різниця між зарплатами менш кваліфікованих і більш кваліфікованих працівників зменшується. Це більше впливає на соціальну справедливість, але негативно сприймається якраз кваліфікованими працівниками, які починають шукати інші варіанти розвитку і нерідко виїжджають за кордон», – зазначає Андрій Длігач.

Держслужбовці позитивно сприймають цю зміну. До того ж за результатами роботи економіки в першому півріччі «мінімалку» можуть підвищити вже в другій половині року до 4100 гривень, згідно заяв представників уряду.