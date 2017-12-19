Підвищення-2018: чого чекати від цін та зарплат?

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Чимало прогнозів на цей рік: оптимістичних від влади, критичних від її опонентів. Та незаперечним залишається той факт, що підвищення в цифрах відбудуться як у доходах громадян та окремих категорій населення, так і в цінах. З першого січня зростає мінімальна заробітна плата, інфляція на 2018 рік в державному бюджеті запланована на рівні 9%, а курс національної валюти щодо долара закладений на рівні 30 гривень. Детально підвищення цін та доходів громадян ми розбираємо із доктором економічних наук Андрієм Длігачем.
Із 1 січня зростає мінімальна заробітна плата – із 3200 до 3723 гривень.
Перш за все, це підвищення торкається працівників бюджетною сфери, проте це мінімальне обмеження, яке діє і для приватних компаній, що фактично змушує переглядати заробітні плати для всіх категорій працівників, вважає економіст.
«Та як показав минулий рік, підвищення мінімальної зарплати призводить не до пропорційного підвищення. Це призводить до того, що працівники менш кваліфіковані починають отримувати більше і різниця між зарплатами менш кваліфікованих і більш кваліфікованих працівників зменшується. Це більше впливає на соціальну справедливість, але негативно сприймається якраз кваліфікованими працівниками, які починають шукати інші варіанти розвитку і нерідко виїжджають за кордон», – зазначає Андрій Длігач.
Держслужбовці позитивно сприймають цю зміну. До того ж за результатами роботи економіки в першому півріччі «мінімалку» можуть підвищити вже в другій половині року до 4100 гривень, згідно заяв представників уряду.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в 2018 році заробітна плата українських вчителів зросте не менше, ніж на 25%.
З 2018 року починає діяти медична реформа. Відчують медики це у липні, а на зарплаті вона позначиться у бік підвищення наприкінці 2018 року, за попередніми урядовими розрахунками. В планах держави до 2020 року довести зарплати медиків первинної ланки до 20 тисяч гривень.
«Це необхідний крок. Навіть якщо це опосередковано вплине на інфляційні процеси, хоча мова не йде про суттєвий вплив. Відновлення затребуваності цих професій серед випускників та збереження професійних кадрів на місцях. Абсолютно підтримую збільшення зарплат цим двом категоріям населення», – наголосив економіст Длігач.
Військовослужбовцям пообіцяли суттєве зростання посадових окладів з 1 січня: вони збільшаться у 4,5 рази.
«Це абсолютно природній процес. Країна, яка перебуває у стані війні, має підтримувати перш за все тих, хто боронить її кордони, і це вже питання не економіки, а питання захисту країни», – наголошує Андрій Длігач.
З 1 січня зросте ціна електроенергії. Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2018 році зросте на 16,2%. Підвищення ціни буде відбуватися в два етапи: з 1 січня 2018 року вона збільшиться на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%.
У зв’язку із підвищенням ціни на електрику зросте і вартість водопостачання у низці міст на 6-17%
Щодо тарифу на газ, то уряд запевняє, що підвищувати ціну не збирається. Втім, однією з умов для надання траншу від Міжнародного валютного фонду є доведення ціни на газ для населення до ринкового рівня. Тож економічні аналітики зазначають, що після закінчення опалювального сезону уряд повернеться до цього питання і ціну на газ для побутових споживачів буде збільшено на 18%.
В державному бюджеті інфляція закладена на рівні 9%, але економісти вважають, що вона буде більшою. Зокрема, і збільшення мінімальної заробітної плати також на це вплине, на думку Андрія Длігача.
«За нашим прогнозом, інфляція буде на тому ж рівні, як і в цьому році – близько 12–13%. Тут багато чинників: те, що Україна має відшуковувати можливості виплати зовнішніх боргів, досі не вирішене питання із націоналізацією «Приватбанку» і держава продовжує робити рефінансування і є несприятливі зовнішні кон’юнктури, зокрема, для металургії, обмаль інвестицій в країну, імпортозалежність країни замість орієнтації на експорт», – зауважує він.
Держава змушена буде друкувати гривні, шукати шляхи додаткових залучень до державного бюджету, з іншого боку, напередодні виборів в державі все більше і більше будуть намагатися дати виборцям якихось ознак дбання про них, додає доктор економічних наук.
Ціни на залізничні квитки. Новий керівник «Укзалізниці» Євген Кравцов повідомив, що у 2018 році на підприємстві планують переглядати ціни на проїзд. Зокрема, хочуть виокремити поїзди, де можна забезпечити високий рівень сервісу, але натомість будуть просити в уряду скасування державного регулювання вартості проїзду в таких поїздах. За логікою – є люди, які готові платити більше і отримувати за це більш якісні послуги. І ця ініціатива не стосується соціальних перевезень, з яких в «Укразалізниці» не будуть просити зняти держрегулювання.
Ціни на алкоголь. З першого січня 2018 року ДП «Укрспирт» скасовує знижки на покупку спирту для трьох найбільших компаній. Таким чином, ціни на спирт для виробників зростуть на 20%.
«Ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 гривень, ціна продукції відомих українських брендів буде перебувати в діапазоні 82–87 грн. Вартість шампанського становитиме 79,19 гривень за 0,7 л і вище. Коньяк 0,5 л трирічної витримки 40% буде коштувати не менше ніж 120 гривень», – зазначають аналітики в коментарі агентству УНН.
Ціни на сигарети у 2018 році зростуть приблизно на 25%, це в середньому на 6 гривень. Надалі ціни на тютюнові вироби будуть щорічно збільшуватися на 20% до 2024 року. Це пов’язано із ухваленням нових акцизних ставок для тютюнових виробів.
У 2025 році, якщо не буде інших змін у податковій політиці, пачка сигарет коштуватиме в середньому 90 гривень.
Так, ціна на електрокари.
Від 1 січня до 31 грудня 2018 року українці не сплачуватимуть податок на додану вартість та акциз на імпорт електрокарів. Таким чином, вартість цього типу автомобілів в Україні зменшиться на 17%. Відповідні зміни депутати внесли до Податкового кодексу напередодні.