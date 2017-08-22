Зарплату вчителів підвищать на 25% у 2018 році – прем’єр

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що в наступному році заробітну плату українських вчителів підвищать на 25%.

«Зарплата є одним із головних завдань бюджету на 2018 рік. Зарплата вчителів зросте, я вам це обіцяю, на 25%, не менше ніж на 25% у наступному році», – сказав голова уряду 22 серпня в Києві.

Крім того, за його словами, Кабмін має намір з наступного року провести технічну модернізацію в 1-3 класах шкіл.

Зарплата вчителів із 1 січня 2017 року зросла на 50%.

За даними уряду, на даний час вчителі в середньому по країні отримують: молодий вчитель без стажу роботи – 4 825 гривень, молодий вчитель зі стажем роботи від 3 до 10 років – 4 851 гривню, вчитель першої категорії – 6 374 гривні, вчитель вищої категорії – 6 836 гривень.