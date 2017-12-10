Зміни до Податкового кодексу: із початком 2018 року впаде ціна на електроавтомобілі

Від 1 січня 2018 року українці не сплачуватимуть податок на додану вартість та акциз на імпорт електрокарів. Таким чином вартість цього автомобіля в Україні зменшиться на 17%. Відповідні зміни депутати внесли до «Податкового кодексу» напередодні. Законопроект №6776-д підтримали 252 народних депутати. Що означає це для українського ринку і як зміниться існуюча інфраструктура для електрокарів?

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Українські електромобілі?

Першим кроком збільшення ринку електромобілів в Україні було скасування ввізного мита на електромобілі у листопаді 2015-го. З того часу їхня кількість в Україні постійно зростає.

Згідно з даними Асоціації «Укравтопром», за десять місяців цього року в Україні продали 2225 електромобілів. Таким чином попит на такі авто зріс на 227%.

Радник міністра інфраструктури України Олександр Озеран вважає, що скасування ПДВ та акцизу підтримає вітчизняне виробництва електротранспорту, збільшить інвестицій в цю галузь та вплине на розвиток зарядної інфраструктури.

Як результат – у майбутньому очікують створення ринку українських електромобілів.

За словами Озерана, Міністерство інфраструктури разом із виробниками та профільними асоціаціями розробили пакет ініціатив, який спрямований не лише на стимулювання ринку, а й на розвиток виробництва батарей, комплектуючих, зарядної інфраструктури, електрокарів, електровантажів та електробусів

Ця ініціатива має скасувати податок на прибуток для виробників протягом 15 років: на виробництво електромобілів та видобування літію.

Комітет з питань податкової та митної політики завершує доопрацювання цього законопроекту і, на думку радника міністра, його зареєструють у грудні, або вже у лютому наступного року.

Ми хочемо зробити майбутні українські електрокари конкурентними з імпортними

«Ми хочемо зробити майбутні українські електрокари конкурентними з імпортними», – зазначив Озерян.

Мінінфраструктури планує збільшити частку електрокарів в Україні до 20% від загальної кількості до 2020 року.

Податки скасували лише на рік

У законопроекті про скасування податків для електрокарів було зазначено, що пільгові умови вводять на п'ять років. Проте, у коментарі для Радіо Свобода народний депутат із фракції «Народний фронт» Леонід Ємець підтвердив, що вказані зміни до «Податкового кодексу» діятимуть лише протягом 2019 року. Остаточного проекту закону поки що на сайті Верховної Ради немає.

За словами Ємця, прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що наступного року дію безподаткового ввезення електрокарів продовжать.

Белей Олег, співзасновник і директор компанії ElectroFuture, яка займається реалізацією електрокарів, вважає, що попит на електрокари серйозно збільшиться, особливо, якщо скасування податків діятиме лише рік.

«Потенційні покупці активізуються і захочуть придбати електрокар за найнижчою ціною. Але чи встигнуть компанії, що продають автомобілі, впоратись з цією кількістю потенційних клієнтів – невідомо», – зазначив Белей.

Український ринок електрокарів, за словами директора ElectroFuture, це авто із пробігом із США (приблизно 85%). Доставка машин займає приблизно два місяці, тому через попит можуть виникнути проблеми з логістикою.

На думку Белея, найбільш популярною буде марка машини Nissan Leaf. Зараз їхня частка складає близько 80% серед всіх електрокарів на ринку України.

ПДФ тепер немає лише в Україні та Норвегії – Шимоне-Давида

Враховуючи скасовані податки, вживаний електрокар тепер можна буде придбати за 10-12 тисяч доларів.

Голова Правління громадської спілки «Асоціація учасників ринку електромобілів» Арсеній Абдураїмов вважає, що скасування акцизів збільшить попит на електромобілі та об’єми продажів офіційних виробників таких авто.

«Умови між приватними та офіційними постачальниками вирівняються, а в результаті конкурентоспроможність останніх зросте. Тому ми отримаємо більш якісний продукт та обслуговування», – наголосив Абдураїмов.

Назар Шимоне-Давида, керівник Tesla Club Ukraine, зазначає, що Україна нині перебуває на четвертому місці в Європі за кількістю приросту електромобілів.

«Теперішній крок по умовах ринку електрокарів наблизив Україну до Норвегії, – каже він. – Лише там і в нашій країні скасоване ПДВ. У решті країн Євросоюзу він діє і навряд його скасують»

Керівник Tesla Club Ukraine також зазначає, що автомобілі з електродвигунами сьогодні купують люди різного віку, які не бояться інновацій.

Через збільшення попиту на електромобілі очікується і розбудова інфраструктури для їхнього обслуговування.

Безкоштовні зарядні станції для таких авто можна знайти біля супермаркетів та розважальних центрів. Натомість платні станції, які можуть зарядити авто за 20-30 хвилин, на думку користувачів, мають зависоку ціну.

Дмитро Побережник користується електромобілем уже два роки і наголошує, що електропідзарядка має бути більш доступною.

«Люди, які купують електромобілі, не Tesla, а більш простіші, обирають їх, щоб «піти» від дорогої бензинової заправки. Але коли тобі пропонують підзарядитися за 150 гривень – зникає сенс покупки електрокару», – каже Побережник.

Сайт Bloomberg із посиланням на дані швейцарської глобальної фінансової компанії UBS повідомляє, що майже кожен шостий автомобіль у світі до 2025 року матиме електричний двигун.

Глобальна кліматична угода, схвалена в Парижі наприкінці 2015 року, ставить завдання, згідно з якими у 2050 році країни світу мають практично повністю відмовитись від викопного палива в енергетиці, промисловості і транспорті та перейти на 100% відновлювальну енергетику.