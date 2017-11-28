«Укравтопром»: у 2017 році в Україні попит на електромобілі зріс на 227%

Асоціація «Укравтопром» заявляє, що за десять місяців цього року в Україні продали 2225 електромобілів, попит на такі авто зріс на 227 відсотків.

Як повідомляє прес-служба асоціації, найчастіше електромобілі купували жителі Києва – з січня по жовтень 528 електромобілів отримали київські номери, на другому місці за кількістю зареєстрованих електромобілів Харківська область – 406 електромобілів, на третьому місці – Одеська область (405).

За даними «Укравтопрому», найпопулярнішим автомобілем в українців залишається Nissan Leaf – в Україні купили 1855 авто, наступною за популярністю моделлю стала BMW i3 – 79 авто, на третьому місці Tesla Model S – 56, Ford Focus – 54 авто і Fiat 500 – 30 авто.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про підтримку розвитку електромобілів і відповідної інфраструктури для них в Україні.

Глобальна кліматична угода, схвалена в Парижі наприкінці 2015 року, ставить завдання, згідно з якими у 2050 році країни світу мають практично повністю відмовитись від викопного палива в енергетиці, промисловості і транспорті та перейти на 100% відновлювальну енергетику.