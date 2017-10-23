Український еко-стартап увійшов у десятку кращих на міжнародному конкурсі, який проходив на Кіпрі

Бізнес-ідея української команди Go To-U увійшла до десятка кращих на конкурсі чистих технологій ClimateLaunchpad, що проходив на Кіпрі. Компанія отримала запрошення до акселератора, де матиме змогу вдосконалити свій продукт.

Усього в міжнародному фіналі брало участь 105 команд із 35 країн. Компанія Go To-U презентувала онлайн-платформу, що об’єднує екологічно відповідальні бізнеси, які пропонують послуги заряджання електромобілів своїм клієнтам та тим, хто може ними стати. Мережа зарядних станцій Go To-U розвинута в Україні та за кордоном – Польщі, Австрії, Казахстані, Грузії і Таїланді.

За допомогою спеціального мобільного додатка особа може забронювати зарядну станцію, яка ввімкнеться тільки для неї в певну годину, а також оплатити сервіс від бізнесу, який встановив зарядний пристрій, пояснює співзасновниця Єлена Артеменко.

Єлена разом із колегами Любов’ю Артеменко і Назаром Давидою ставлять за мету перетворити важкість подорожі електромобілем на привілей. Go To-U залучає до мережі різноманітні компанії (ресторани, банки, лікарні, готелі, кінотеатри тощо), заохочуючи їх встановлювати зарядні пристрої.

Послуги безкоштовні – сам заклад спонсорує вартість зарядки, поки клієнт користується їхніми послугами. Нерідко право заряджати електромобіль надається також тим людям, які потенційно можуть стати клієнтами.

Зараз платформа пропонує зарядки, які дозволяють повністю зарядити транспортний засіб. Проте, згідно зі світовими дослідженнями, говорить Єлена, водії електромобілів потребують лише дозарядки. З огляду на це будуть додані пристрої для відповідних потреб.

«Витрати бізнесу на таку послугу дуже малі. Їх можна порівняти з горнятком хорошої кави. Натомість лояльний постійний клієнт є безцінним для компанії», – наголошує Єлена.

Крім того, партнери Go To-U надають користувачам платформи додаткові знижки та бонуси і тим самим сприяють збільшенню кількості електромобілів.

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