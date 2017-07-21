Поїхали: як розвивається ринок електромобілів в Україні?

2284 тисячі електромобілів зареєстрували українці протягом 2016-го року та першого кварталу 2017 року. Такі дані оприлюднив Головний сервісний центр МВС. Найбільший попит на електромобілі зафіксовано у Києві – 528 авто та 131 – в області. Відсоток електрокарів збільшується, водночас постає питання, чи готова до цього інфраструктура і самі українці.

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Для порівняння – в березні 2016 року в Україні було зареєстровано лише 568 електрокарів. На думку експертів, зросту популярності електричних авто посприяло скасування ввізного мита на них, ухвалене наприкінці 2015 року. Завдяки цьому, каже генеральний директор компанії «Оксіджен Груп» Олександр Вовк, електромобілі в Україні не дорожчі, ніж в країнах Євросоюзу.

При цьому, визнає засновник компанії Emobilis Сергій Нікулін, початкова вартість нового електромобіля досі вища, ніж ціна автівки на двигуні внутрішнього згорання. Але утримання електричного авто обходиться набагато дешевше, запевняє він.

«Якщо говорити про вартість палива, то сьогодні разів у десять дешевше зарядити електромобіль, ніж заливати бензин чи дизель, – каже підприємець. – Обслуговування дешевше в чотири-п’ять разів: плановий техогляд, враховуючи якість наших доріг, варто проходити десь раз на 15 тисяч кілометрів, але це стосується лише ходової діагностики. Основні агрегати машини – батарея, інвертор та двигун – практично не вимагають жодних операцій, лише комп’ютерної діагностики».

Таким чином, за словами Нікуліна, володіння електромобілем протягом 3-5 років виходить більш економним, ніж бензиновим чи дизельним.

За словами Олександра Вовка, Україна нині посідає п’яте місце в світі за темпами розвитку електромобілів, а інфраструктура дозволяє вільно пересуватись електромобілем по місту, вважає він.

Якщо порівняти з Польщею чи Росією, я можу пишатися тим, що на даний момент є в Україні – це значна кількість електрозаправок

«Якщо порівняти з Польщею чи Росією, я можу пишатися тим, що на даний момент є в Україні – це значна кількість електрозаправок», – каже він. Водночас, за словами Олександра Вовка, для подорожей між містами потрібна мережа суперчарджерів – станцій для швидкісної – за 20-30 хвилин – зарядки акумулятора. Повністю заряджений електромобіль, стверджує Вовк, здатен проїхати близько 140 кілометрів.

Експерт ринку автомобілів Олександр Кравцов вважає, що недовіра українців, які сідають за кермо електрокарів, до інфраструктури майже зникла. Найбільш адаптованими до них містами є Київ та Харків. Проте деякі регіони все ж мають проблеми, говорить експерт, наводячи приклад Чернігова.

Знаю, що білоруси на електромобілях, які приїжджають до Чернігова за покупками, по бізнесу, жаліються, що бракує зарядних станцій

«Лише два зарядних місця нанесені на карту міста і цього недостатньо. Знаю, що білоруси на електромобілях, які приїжджають до Чернігова за покупками, по бізнесу, жаліються, що бракує зарядних станцій», – каже Кравцов.

Олександр Вовк впевнений, що, при бажанні, знайти місце для зарядки акумулятора можна в кожній області України.

«Можливо, немає суперчарджерів, але навіть в селах знайдеться звичайна розетка, від якої можна зарядити автомобіль. Швидкість заряду – це вже інше питання». Електровласникам підприємець радить користуватись аплікаціями для пошуку найближчої точки заряду – наприклад, PlugShare.

Безпека для людей і довкілля

Експерт з питань законодавчого гарантування безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв зазначає: серед недоліків електромобілів – безшумність, через яку вони можуть загрожувати іншим учасникам дорожнього руху.

Рух електромобіля на дорозі може призвести до того, що пішохід просто не почує і виконає маневр, гадаючи, що жоден транспорт не наближається

«У нас за багато років пішоходи та інші учасники дорожнього руху звикли до шуму транспортних засобів. Тобто вони реагують на шум автомобіля. Тому рух електромобіля на дорозі може призвести до того, що пішохід просто не почує і виконає маневр, гадаючи, що жоден транспорт не наближається», – застерігає він.

Сергій Нікулін наводить приклад США, де через подібні ж побоювання планували ввести спеціальні звукові сигнали для електрокарів при зниженні швидкості. «Ця ініціатива повинна була набрати чинності у 2018-2019 роках. Зараз, коли побачили, як експлуатуються електромобілі в реальному середовищі, її хочуть скасувати», – каже бізнесмен.

Олександр Вовк додає, що електрокарами вигідніше керувати на безпечній швидкості – так довше тримається заряд батареї. «Ми забороняємо нашим водіям таксі їздити по місту швидше ніж 70 кілометрів, – розповідає він. – При швидкості 50-60 кілометрів за годину ймовірність ДТП в два рази нижча в порівнянні зі швидкістю 80-90 кілометрів».

Однією з головних принад електромобілів переважно вважають екологічну безпечність. Попри те, що зелена енергетика в Україні слабко розвинена, експерти все одно схильні вважати електроенергію більш безпечною для довкілля, ніж викопне паливо на кшталт бензину.

Темпи, з якими розвиваються сонячна та вітряна електростанції, дають надію на те, що електроенергія, яку ми експлуатуємо в електромобілях, ставатиме все чистішою

«На сьогодні понад 60% електроенергії в Україні виробляється атомними електростанціями, – зазначає Сергій Нікулін. – Зрозуміло, що в нас була Чорнобильська трагедія, але, якщо контролювати атомну енергетику, вона відносно чиста. Понад 30% генерується за рахунок теплових електростанцій – умовно кажучи, електромобілі на такій енергії не зовсім чисті. Але темпи, з якими розвиваються сонячна та вітряна електростанції, дають надію на те, що електроенергія, яку ми експлуатуємо в електромобілях, ставатиме все чистішою».

При цьому експерт визнає, що для українців, охочих пересісти на електрокар, економічна доцільність досі є більш вагомим чинником, ніж екологія.

Для подальшого розвитку ринку, впевнені фахівці галузі, принципово, щоб восени Верховна Рада ухвалила закон про скасування ПДВ на ввезення електрокарів. «Якщо подивитись на інші країни – США, Норвегію, Китай – саме завдяки підтримці держави ринок електромобілів почав швидко зростати», – нагадує Нікулін.

На думку Олександра Вовка, саме скасування ПДВ дозволить зберегти чи навіть наростити темпи розвитку ринку у відповідності до світових тенденцій.

«До 2020 року електромобілі вже будуть проїжджати 500 кілометрів на одному заряді і не буде такої суттєвої різниці між ними та звичайними автомобілями. В 2020-2025 роках буде дуже потужний ривок, який набиратиме обертів», – прогнозує він.

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