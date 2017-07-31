З Херсонської області до Києва вирушила баржа із 250-ма тонами кавунів. 6 фермерських господарств домовилися з компанією, яка перевозить Дніпром зерно, що на Київ баржа піде за зерном не порожня, а з кавунами. Ця баржа замінить близько 50-ти фур, що позначиться на ціні – замість витрат на транспортування у додаткову гривню на кожному кавуні буде лише 60 копійок. Кавуни надійдуть у одну мережу супермаркетів, де продаватимуться як акційні. За результатами перевірки, вміст нітратів у цих кавунах – 44 міліграми на кілограм, за норми – до 60-ти. Плюс транспортування здійснюється за світовими стандартами – у відповідних ящиках, критому згори просторі, а також буде регулярно провітрюватися протягом транспортування. У київські супермаркети кавуни мають доїхати за 4,5 доби.