Чи відкриє Україна для Білорусі річковий шлях до моря?

Через Прип’ять по Дніпру – про відновлення річкового судноплавства таким маршрутом домовилися президенти України та Білорусі. Петро Порошенко зазначив, що очікує пропозицій від уряду, але програма вже була розроблена у 2015 році за кошти Європейського союзу. Вона передбачала з’єднання Балтійського та Чорного морів через Польщу-Білорусь-Україну. Євросоюз витратив на розробку близько мільйона доларів США, але далі проекту співпраця не просунулась. Що заважає втілити ініціативу та наскільки вона може бути вигідною для України?

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Річковий шлях із Гданська до Херсона має збільшити товарообіг між Білоруссю, Польщею та Україною, а також відкрити «торгові ворота» до Європейського союзу, стверджують розробники проекту Е40. Він реалізовувався з 2013-го до 2015 року з метою винайти найкращий шлях втілення задуму в реальність. Працювали над ним спеціалісти у галузі водних ресурсів з трьох країн за кошти Євросоюзу.

Представник української сторони в проекті, заступник начальника Волинського обласного управління водних ресурсів Олександр Сергушко розповідає в коментарі Радіо Свобода, що після завершення проекту передали його в Міністерство інфраструктури, яке і контролює подальше його втілення. Він зазначає, що з українського боку потребувались мінімальні вкладення, на відміну від інших двох країн. І саме Польща гальмує втілення ініціативи, розповідає Сергушко.

В Польщі – найбільше проблем

«В Польщі – найбільше проблем, бо вони не хочуть використовувати існуючі водотоки в рамках цього водного шляху. Вони сказали чітко, що їм треба рити окрему водну магістраль, а річки хай собі течуть, це природа, і їх не треба чіпати», – зазначає Сергушко.

Лише побудова окремого каналу в Польщі потребуватиме близько 2 мільярдів євро. Україні ж потрібно провести лише днопоглиблювальні роботи у руслі вище Києва та відремонтувати шлюзові системи на Дніпрі для проходу великогабаритних суден, розповідає Сергушко.

А от загальна вартість втілення проекту, за розрахунками робочої групи, – понад 12 мільярдів євро.

Чи окупиться проект для України?

Цей шлях вже працював за радянських часів, розповідає Андрій Ісаєв, експерт-аналітик Центру транспортних стратегій, але судноплавні шляхи Польщі та Білорусі обміліли. Собівартість перевезень річковим транспортом є найнижчою за світовою практикою, якщо порівнювати із іншими видами транспорту, але не в Україні.

Зараз залізничні тарифи нижчі за річкові перевезення – але це специфіка України, а не всього світу

«Зараз вийшло так, що залізничні тарифи нижчі за річкові перевезення – але це специфіка України, а не всього світу», – зауважує експерт.

Цей проект співпадає з інтересами України взагалі, адже уряд взяв курс на відновлення внутрішнього річкового транспорту, пояснює Ісаєв. Але в форматі співпраці «Україна-Білорусь» товарообіг дуже обмежений і українській стороні було б цікавіше отримати річкове сполучення саме із польським Гданськом.

Проект Е40 за того вантажообігу, що є зараз, невиправданий і не окупиться, вважає колишній міністр транспорту України Йосип Вінський. З Білорусі раніше перевозили річкою мінеральні добрива до порту в Миколаєві, каже екс-міністр, тож можливе відновлення цієї співпраці, але цього вантажообігу занадто мало, аби вкладати великі кошти у відновлення шляху.

Цей маршрут набагато краще обслуговувати залізничним транспортом. Навіщо вкладати гроші, якщо вже готова побудована структура є

«Той вантажообіг, який на сьогодні може бути, дуже легко і спокійно може бути перевезений залізницею. Цей маршрут набагато краще обслуговувати залізничним транспортом, який недовантажений і має вільні можливості в цьому напрямку, в нас впав транзит в тому напрямку. Навіщо вкладати гроші, якщо вже готова побудована структура є, яка може забезпечити вантажообіг з Півночі на Південь в 20 разів більше від теперішнього», – наголошує Вінський.

Екологи проти Е40

Дуже великі питання виникають з точки зору екології в Білорусі та Польщі, ймовірність, що будуть копати, дуже низька, зазначає Йосип Вінський.

Білоруські екологічні організації об’єднались із вимогою зупинити проект Е40, адже його реалізація потребуватиме технологічного втручання у води Прип’яті, що може знищити природоохоронні території, в тому числі світового значення.

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Один з екологічних ризиків – це проведення днопоглиблення вище Києва по Дніпру та й на забрудненій радіацією території у Білорусі, вважають експерти. Роботи на дні в районі Чорнобильської атомної станції невідомо до чого можуть призвести – і з цим не варто ризикувати, каже екс міністр Вінський.

На українській ділянці Прип’ять неможливо поглибити для суден «ріка-море» – Мінінфраструктури

Водна магістраль за проектом Е40 сполученням Гданськ-Херсон сягає понад 2 тисячі кілометрів. Участь у європейській ініціативі щодо відродження річкового шляху Е40 стоїть в стратегічному плані розвитку річкового транспорту Міністерства інфраструктури на період до 2020 року.

Дніпро є судноплавною рікою, по якій можливе пересування габаритних суден класу «ріка-море». А от Прип’ять не пропустить такі габарити, і бажане днопоглиблення для суден «ріка-море» там не зроблять через обмеження по глибинах з білоруського боку, пояснює директор департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту Мінінфраструктури Олександр Басюк. Втім, роботи з відновлення глибин, достатніх для суден менших габаритів, там можуть провести досить швидко, зазначає він.

«Ділянка невелика, порівняно з тим, що треба зробити білоруській стороні. І коли білоруська сторона наполягає, щоб ми в якісь терміни завершили свої роботи, то ми просимо, щоб вони зі свого боку надали власне бачення по вантажах і графіки своїх робіт, аби до якоїсь конкретної дати можна було б забезпечити виконання робіт як з українського, так і з білоруського боку», – пояснює директор департаменту Мінінфраструктури.

За останній рік в переговорному процесі із білорусами просунулись, але якихось конкретних рішень не напрацювали, каже Басюк.

З Білоруссю в Україні планують інший річковий проект

Є інший напрямок співпраці у річковому напрямку, каже директор департаменту Мінінфраструктури. Білорусь має намір побудувати річковий термінал у місті Нижні Жари, яке розташоване вище по Дніпру від Києва. Це – окремий проект, який передбачає вантажообіг між Білоруссю та Україною до Чорного моря. По цьому шляху матимуть змогу ходити судна класу «ріка-море» від початкового до кінцевого пункту.

На переговорах заявляли про такі вантажі, як будматеріали, нафта, мінеральні добрива. Втім, поки що термінів у цього проекту немає. Як пояснює Олександр Басюк, його можна реалізувати досить швидко – щойно Білорусь заявить про заплановані обсяги перевезень та строки завершення робіт зі свого боку. Українському бюджету це обійдеться приблизно у 100 мільйонів гривень.

Білоруська сторона не виключає перевезення залізницею, але в той же час розглядає і річки. Тут інша логістика

Щодо критики щодо невигідності річкових перевезень, порівняно з залізничними, каже, що мова йде не про конкуренцію видів транспорту, а про найбільш оптимальну логістичну структуру: можна програти у часі, але виграти в обсягах: «Білоруська сторона не виключає перевезення залізницею, але в той же час розглядає і річки. Тут інша логістика. Якщо розглядати термінал «Нижні Жари», то експортний вантаж, який Білорусь постачає через прибалтійські порти, можна переорієнтувати на чорноморські».

Україна зацікавлена у завантаженні власних портів, створенні додаткових робочих місць, пояснюють в Мінінфраструктури. Якщо брати річкові перевезення 1990-х років, то зараз їхній обсяг дорівнює лише 10% від тодішнього, за словами Олександра Басюка.

«Стримуючим фактором, якщо хтось і розглядає водний шлях, є проблематика, що немає необхідних глибин. А глибини не підтримуються, бо немає вантажів і це замкнене коло: глибин немає, бо немає вантажів, а вантажів немає, бо немає глибин», – резюмує посадовець.

З політичної точки зору одні експерти кажуть про те, що це – гарна нагода потрапити на ринки Євросоюзу, зокрема і для Білорусі, що начебто послабить контроль Росії над цією державою. З іншого боку, співпрацю в форматі «Україна-Білорусь», зокрема екс-міністр транспорту Йосип Вінський, вважає несвоєчасною через «повну залежність Білорусі від країни-агресора», в тому числі і вона входить в оборонний союз із Росією. Тож, на думку екс-міністра, співпраця буде тоді, коли Росія це схвалить, як і транзит вантажів через Україну.