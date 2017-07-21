«Зроблю все, що попросять два президенти» – Лукашенко на зустрічі з Порошенком

Офіційний візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну пройшов здебільшого за закритими дверима, не враховуючи офіційної заяви для преси разом із президентом України Петром Порошенком. Лукашенко запевнив у добросусідських намірах співпраці, що є вкрай важливим напередодні масштабних спільних білорусько-російських військових навчань, відзначають політологи. При цьому президент Білорусі наголосив, що робитиме те, що йому скажуть «два президенти», і зазначив, що повезе в Донецьк та Луганськ гуманітарну допомогу. Петро Порошенко розповів здебільшого про заплановану економічну та культурну співпрацю. Журналісти поставити запитання лідерам держав не мали змоги.

Президент України Петро Порошенко у першій частині свого виступу наголосив, що отримав чіткі запевнення від білоруського колеги про те, що з кордону Білорусі агресії і небезпеки очікувати не варто. Щодо економічної частини Петро Порошенко розповів про плани спільного виробництва товарів та продукції із метою постачання в треті країни. Також підтвердив готовність України постачати електрику в Білорусь.

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Україна є для Білорусі другим за масштабами торговельним партнером, в той час як Білорусь для України – четвертим. Тож лідери домовились нарощувати економічну співпрацю.

Це – візит не просто надійного партнера України, але й доброго друга, мого і України, який завжди готовий нас підтримати

«Це – візит не просто надійного партнера України, але й доброго друга, мого і України, який завжди готовий нас підтримати. Ця підтримка особливо важлива в контексті існуючих викликів миру і стабільності в нашому регіоні. Ми всі знаємо ім’я цих викликів. На жаль, це – факт російської агресії, яка не зупиняється ні на день», – промовив президент Порошенко.

Культурну співпрацю намагались зіпсувати

Під час підписання угоди щодо культурної співпраці в Адміністрації президента стався неочікуваний інцидент – активістка Femen, яка перебувала на заході під виглядом журналістки, оголилася і почала викрикувати «Живе Білорусь». Як пізніше з’ясувалося, посвідчення жінки було підробним, а сама організація заявила, що таким чином висловили протест проти візиту «білоруського диктатора».

В Олександра Лукашенка ця демонстрація викликала лише усмішку. Охорона швидко вивела дівчину з зали.

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«Зроблю все, що попросять два президенти» – Лукашенко

Під час своєї заяви білоруський президент назвав Петра Порошенка своїм давнім другом і розповів про плідні переговори, які носили довірчий характер. Він заявив про бажання доставляти гуманітарні вантажі в Донецьк та Луганськ через територію України і під її контролем. А також вкотре наголосив на братських стосунках країн і запевнив в безпечності кордону між Україною та Білоруссю.

Все, що доручать мені два президенти, більше ніж будь-хто втягнуті в цей конфлікт, ми, білоруси, будемо робити

«Я ніколи не ставив за мету бігти попереду паровозу або поспішати вперед батька у пекло, як у нас, в Україні, Росії і Білорусі, кажуть. Я робив, роблю і буду робити лише те, про що мене попросять два президенти. Так буде і надалі – все, що доручать мені два президенти, більше ніж будь-хто втягнуті в цей конфлікт, ми, білоруси, будемо робити», – наголосив Олександр Лукашенко.

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Позитив є, але вірити не можна

Гуманітарним намірам будь-якої країни, якщо вони здійснюються за правилами, держава не має права заважати, тож це є позитивний крок, вважає політолог Володимир Фесенко. Головне послання – це безпекове, на його думку, хоча остаточно всім запевнянням вірити не варто, додає він.

Для нас важливо, що вони не підтримують агресивну політику Росії проти України. Саме на це і спрямовані такі стосунки із Лукашенком, щоб роз’єднати створення єдиного фронту проти України на пострадянському просторі

«Очевидно, що Лукашенко при всіх своїх дружніх стосунках із Порошенком, при тому, що він демонструє зовсім інше ставлення до України, ніж російське керівництво, треба пам’ятати, що Білорусь є частиною союзної держави з Росією. Це політичний союзник Росії. Для нас важливо, що вони не підтримують агресивну політику Росії проти України, не беруть участь в її агресивних проявах. Саме на це і спрямовані такі стосунки із Лукашенком, щоб розбити єдиний фронт, роз’єднати створення єдиного фронту проти України на пострадянському просторі», – зазначає Володимир Фесенко.

Якщо Фесенко часті візити Лукашенка в Україну вважає позитивом, то політтехнолог Тарас Березовець називає їх надзвичайними, бо президент Білорусі, на його думку, втрачає контроль над територією і над тими самими навчаннями зокрема.

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Масштабні спільні білорусько-російські військові навчання «Захід-2017» мають розпочатись у вересні.

Міністр оборони України Степан Полторак якраз у день зустрічей із урядовцями Білорусі зробив заяву, що ці навчання є надзвичайно потужними і можуть бути використані для агресії не тільки проти України, але й проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.