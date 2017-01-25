«Вся інформація у справі Шеремета закрита, не знаємо навіть актуальних версій» – Мусаєва-Боровик

В «Українській правді» не задоволені темпами розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета і наголошують, що наразі не знають навіть версії, які опрацьовують слідчі. Головний редактор інтернет-видання Севгіль Мусаєва-Боровик каже також, що для неї й колег стала шоком заява депутата Верховної Ради Антона Геращенка. Раніше він сказав, що замах на його життя, якому запобігла СБУ, і вбивство влітку в Києві Павла Шеремета організовані російськими спецслужбами.

Павло Шеремет був одним з керівників «Української правди» і ведучим радіо «Вести» та загинув вранці 20 липня минулого року на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві в результаті підриву автомобіля. Серед ключових версій вбивства слідчі назвали «російський слід» з метою дестабілізації ситуації в Україні і помсту за професійну діяльність.

Періодично звучали заяви керівників і МВС, і Генеральної прокуратури про прогрес у розслідуванні цієї справи. Проте ні на виконавців, ні на замовників слідству вийти за увесь цей час не вдавалося. На всі запити «Української правди», а також журналістів інших видань у Національній поліції досі повідомляли: «Розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні триває, і на цьому етапі розголошення відомостей негативно вплине на результати його проведення».

20 січня виповнилося рівно півроку з дня загибелі Павла Шеремета. Саме цього дня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію щодо запобігання замаху на життя депутата Верховної Ради Антона Геращенка. Через три дні сам парламентар сказав на прес-конференції, що замах на нього – «лише одна з ланок роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Росії її спецслужбами».

«Судячи з почерку теракту щодо моєї ліквідації, на думку слідчих, з імовірністю 99% вбивство журналіста Павла Шеремета було скероване, націлене та реалізоване з одного й того ж диверсійно-терористичного центру в Російській Федерації», – заявив Геращенко.

Однак ніяких відповідних доказів через таємницю слідства депутат Верховної Ради не оприлюднив. Заяву Антона Геращенка про те, що до розправи над Павлом Шереметом причетні російські спецслужби, коментує головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик:

Я хотіла б почути інформацію про результати розслідування від слідчої групи, яка займається цією справою

– Антон Геращенко не має стосунку до слідства, незважаючи на те що він – радник голови МВС України. І я хотіла б почути інформацію про результати розслідування від слідчої групи, яка займається цією справою. Тому що на всі питання, які «Українська правда» протягом усього цього часу відправляла як в МВС, так і в СБУ, і в Генеральну прокуратуру, нам відповідали відписками: мовляв, інформація закрита. І для нас було абсолютним шоком, коли Антон Геращенко, на якого, як він сам і як СБУ заявляють, готувався замах, виходить і каже, що на 99,9 відсотків слідчі впевнені, що ця справа пов'язана з вбивством Шеремета, що керували операцією з якогось центру з Росії. Ми тепер будемо вимагати інформацію, яка підтверджує, що слідчі знайшли зв'язок між цими двома подіями.

– Через три місяці після загибелі Павла Шеремета з'явилася версія, згідно з якою до вбивства можуть бути причетні представники українських добровольчих батальйонів. Йшлося про бійців «Азова» і «Святої Марії». Телефонні номери, які належали представникам цих батальйонів, постійно працювали в районі їхньої дислокації в Донецькій області, але нетривалий час, як з'ясувало слідство, працювали і в зоні місця проживання та парковки Павла Шеремета в Києві. Цю версію слідство вже не розглядає?

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Слідчі з нами не діляться інформацією про те, які вони версії опрацьовують

– На жаль, зараз слідчі з нами не діляться інформацією про те, які вони версії опрацьовують. В Єдиному реєстрі судових рішень ми знайшли підтвердження того, що слідчі просили у телефонних операторів інформацію про переміщення бійців і цих батальйонів. І в Єдиному реєстрі судових рішень, як і раніше, є десятки запитів слідчих щодо різних номерів мобільних телефонів, власники яких ніяк не пов'язані з бійцями добровольчих батальйонів і могли перебувати в тих же місцях, що і Павло.

– Чому представники американського ФБР зараз не беруть участі в розслідуванні вбивства Шеремета, і чи відомо Вам про результати проведених ними експертиз у цій справі?

ФБР підключилося на етапі проведення експертиз. Вони стосувалися вибухівки, закладеної під автомобіль

– Я знаю, що ФБР підключилося на етапі проведення експертиз. Вони стосувалися вибухівки, закладеної під автомобіль. Наскільки мені відомо, походження цієї вибухівки не вдалося з’ясувати. Вона була саморобною. Через те, що машина після

вибуху загорілася і її почали гасити, на жаль, піна знищила докази, за які можна було зачепитися при вивченні вибухової речовини. Наскільки ми розуміємо, їхня участь обмежилася проведенням згаданих експертиз.

– В ефірі «Громадського ТБ» ще в жовтні минулого року Ви розповіли, що знайшли конверт незнайомця в редакції, в якому були роздруківки розмов співробітників «Української правди», серед них – і Павла Шеремета. Чи відомо наразі, хто і навіщо прослуховував ваші розмови?

Наші джерела в правоохоронних органах говорять про те, що прослуховувати нас могли представники СБУ, а роздруківки розмов готувалися для Адміністрації президента України

– Порушено дві кримінальні справи. Одна – Національною поліцією, яка допитувала і мене, і інших співробітників щодо того, як потрапив цей конверт до редакції і чи відповідає дійсності інформація, яка міститься в цих роздруківках, зокрема, в матеріалах, які готували журналісти «Української правди». Ще одну справу з цього приводу розслідує Служба безпеки України. І вони запевняють, що до цього прослуховування не мають ніякого стосунку. Однак наші джерела в правоохоронних органах говорять про те, що прослуховувати нас могли представники СБУ, а роздруківки розмов готувалися для Адміністрації президента України.

– Якщо це так, то чи може ця історія бути пов'язана із загибеллю Павла Шеремета? І чи є підстави для припущень, які іноді висловлюються, про причетність до цієї справи влади? Чи проводить «Українська правда» власне журналістське розслідування щодо вбивства вашого колеги?

Розслідування проводять колеги з «Громадського ТБ», і скоро має вийти в ефір їхній фільм

– Ні, ми не проводимо. Розслідування проводять наші колеги з «Громадського ТБ», і скоро має вийти в ефір їхній фільм. Але ми цією справою займаємося щодня. Відправляємо запити до правоохоронних органів і вимагаємо факти. Що стосується питання про можливу причетність влади, то можу сказати, що з часу скоєння цього дикого злочину минуло вже півроку і не було звинувачень на адресу влади.

Темпи розслідування не задовольняють. Вся інформація закрита. Ми не можемо отримати ніяких даних

Відразу після вбивства Павла президент України Петро Порошенко заявив, що розкриття вбивства Павла Шеремета для нього – справа честі. Темпи розслідування, безумовно, нас не задовольняють. Вся інформація закрита. Ми не можемо отримати ніяких даних. Але при цьому Антон Геращенко оприлюднив гучну заяву, яка для нас була абсолютно бентежною. Нам здається, що в таких випадках правильніше було б інформувати нас, журналістів «Української правди», його сім'ю, в першу чергу.

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