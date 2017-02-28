Хто стоїть за нападом на учасників залізничної блокади?

На Донбасі був скоєний напад на учасників залізничної блокади у Торецьку і відбувся мітинг місцевих жителів у Бахмуті. Практично одночасно на двох, так званих редутах залізничної блокади, відбулись сутички активістів із невідомими людьми, які виступили проти блокади. До того ж у поліції кажуть, що готові до силового розгону протестувальників, якщо отримають більше повноважень.

37 осіб затриманих та один травмований – такий результат нападу невідомих на активістів торговельної блокади під Торецьком. Під час штурму тут лунали навіть постріли. Штурмували так званий редут підготовлені люди, вважають учасники блокади.

«Коли тут починався блокпост, тут було дуже багато ветеранів АТО і ветеранів Майдану, і перші кордони поліції тут боялись щось робити. Вони покрутились і пішли. Зараз тут мінімум людей, і тому на нас зараз напали», – вважають активісти.

Нападники працювали невеликими групами і відловлювали поодиноких активістів. Кого піймали, били та грабували.

Напали, побили і забрали мобільний телефон

«Напали, побили і забрали мобільний телефон. Їх там чоловік 8 було. Просто скажені люди. Нічого на них не діє, ніякі розмови. Просто забивають і забирають все, що було с собою», – каже учасник блокади Сергій Воробйов.

На місце події прибули поліцейські та затримали 37 осіб із числа нападників. Проте під час бійки один із активістів блокади зламав ногу. Його доправили до лікарні.

«Зараз проводяться заходи із встановлення їхніх даних. Якщо говорити про потерпілих, то на даний час звернувся до лікарні один чоловік 1971 року народження. Це учасник так званої блокади незаконної. У нього переламана нога. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група», – розповів начальник головного управління Національної поліції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Бахмутський варіант

До позаштатної ситуації підготувались і в Бахмуті. Щоправда, там зібрався лише невеличкий мітинг. Чого саме прийшли вимагати від блокадників, згадати вдалось не кожному.

«Поки ось ця система і уряд не зміняться, в цій країні порядку ніколи не буде. Тут одні олігархи. Порошенко, Луценко, Аваков», – чомусь скаржились протестувальники активістам блокади.

Схожа позиція була в багатьох. Втім, деякі жінки вимагали припинити блокаду і пропустити потяги, але таких активісти проганяли.

«Це наше місто, і ми за нього кров проливали, а ви що робили? Сиділи і гавкали! І сидіть далі. Сєпарша! Сєпарша!» – вигукували люди у військовій формі.

Учасники блокади вважають своїм досягненням те, що на непідконтрольній території перестають працювати українські заводи і підприємства не можуть продавати власну продукцію.

«Шахтарі в Донецьку відмовляються видобувати вугілля, тому що його тут не купують. Ми вже незалежні. Чим швидше ми станемо незалежними, тим скоріше будемо самостійними. А після цього підемо на Київ. Відразу, на другий день, як тільки закривається кордон, йдемо на Київ і будемо там продовжувати ці речі», – говорить активіст Олександр.

Це провокація місцевої влади. Тупа абсолютно

Сьогоднішній мітинг учасники блокади вважають провокацією. При чому не дуже добре спланованою.

«Це провокація місцевої влади. Тупа абсолютно. Тобто вони не знають, як з нами боротись, ось і вигадали такий варіант, спробували. Ну, нехай пробують, ми готові до більш гірших ситуацій», – каже активіст Богуслав.

Погляд з Києва

При цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив 28 лютого, що уряд занадто ліберально ставиться до учасників та організаторів залізничної блокади. Урядовець готовий силою розігнати так звані «редути», якщо буде таке рішення антитерористичного центру.

Лібералізм нашого уряду не знає меж

«Лібералізм нашого уряду не знає меж! Місяць нашої ліберальної політики, ваших ліберальних переговорів з ініціаторами цієї блокади ні до чого не приводять. Я просив би керівника Антитерористичного центру, який керує всіма силовими операціями, в зоні Антитерористичної операції, зважити все наше терпіння і ухвалити відповідні рішення, і ми ці рішення забезпечимо», – заявив Арсен Аваков.

Втім, голова уряду Володимир Гройсман був більш ліберальним і запропонував учасникам та організаторам блокади відвідати українські підприємства, що закриваються, і пояснити їхнім співробітникам, чому вони залишились без роботи.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)