Учасники блокади звинувачують поліцію в організації нападу біля станції Кривий Торець

У «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили про трьох постраждалих під час нападу на блокувальників біля станції Кривий Торець. Вони покладають відповідальність за його організацію на поліцію та керівництво МВС. Відповідне повідомлення розміщено на сторінці штабу у Facebook.

За словами учасників блокади, їх атакували у двох точках – у Бахмуті та Кривому Торці на Донеччині, однак у першому випадку вдалося уникнути силового протистояння. Обидва інциденти вони називають провокаціями з метою змусити їх застосувати зброю і «отримати моральне право на силовий розгін редуту».

«Спочатку з'явилось телебачення, потім – групи «бабусь» із закликами припинити блокаду. Потім, під прикриттям «бабусь», була спроба силового захоплення підготованими групами «тітушок». До місць інцидентів заздалегідь були підігнані пожежні машини та карети швидкої допомоги. Поліція в інцидент не втручалась», – йдеться у повідомленні.

28 лютого у поліції Донеччини повідомили про затримання 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці.

Цього ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав керівників Антитерористичного центру ухвалити рішення для зняття блокади.

27 лютого з боку ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» надійшов ультиматум: якщо блокаду не знімуть до 1 березня, вони будуть вживати заходів у відповідь. Зокрема, йдеться про «націоналізацію» підприємств.

У СБУ вважають, тим часом, що «націоналізацію» сепаратисти оголосять у будь-якому випадку.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами. Учасники блокади на Донеччині неодноразово заявляли про підготовку штурму їхніх позицій, які вони називають «редутами», силовики ці заяви спростовували.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого.